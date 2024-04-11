Матчи 1-го тура МФЛ-5 2Drots – ФК «10» и DMedia – «Народная Команда» перенесены из Борисова в Минск из-за плохого состояния поля. Об этом сообщил Осипов
Николай Осипов сообщил о переносе матчей первого тура МФЛ-5 из Борисова в Минск.
Матчи 2Drots – ФК «10» и DMedia – «Народная Команда» должны были пройти в Борисове на «Борисов-Арене». Стало известно о переносе матчей в Минск.
«Ребят, играем в Минске. В Борисове вместо поля – огород, трава вообще не выросла.
Чтобы один из лучших матчей сезона прошел в комфортных для всех условиях – Национальный Олимпийский стадион «Динамо», город Минск, 20 тысяч, аншлаг обещают», – заявил президент Winline Медиалиги.
2Drots – ФК «10» и DMedia – «Народная Команда» сыграют 20 апреля.