Матчи 1-го тура МФЛ-5 2Drots – ФК «10» и DMedia – «Народная Команда» перенесены из Борисова в Минск из-за плохого состояния поля. Об этом сообщил Осипов

Теги Борисов-Арена стадион Динамо Минск 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Николай Осипов Народная Команда FC DMedia Медиафутбол

Николай Осипов сообщил о переносе матчей первого тура МФЛ-5 из Борисова в Минск.

Матчи 2Drots – ФК «10» и DMedia – «Народная Команда» должны были пройти в Борисове на «Борисов-Арене». Стало известно о переносе матчей в Минск.

«Ребят, играем в Минске. В Борисове вместо поля – огород, трава вообще не выросла.

Чтобы один из лучших матчей сезона прошел в комфортных для всех условиях – Национальный Олимпийский стадион «Динамо», город Минск, 20 тысяч, аншлаг обещают», – заявил президент Winline Медиалиги.

2Drots – ФК «10» и DMedia – «Народная Команда» сыграют 20 апреля.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий