Босс «Титана» Зуев: «С Филом лично я не буду вести никаких диалогов»

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Александр Зуев высказался о конфликте с Филом.

«По Филу ситуация максимально проста!

Клуб его подписывает, платит зарплату и готовит к тому, чтобы в сезоне он приносил пользу «Титану», но незадолго до старта Фил уведомляет, что поехал в «Макслайн».

Причем мне, как президенту команды, вообще ничего не сказал. А Артуру говорит: «Медиаклубы от такой истории не застрахованы».

То есть человек сознательно пересидел пару месяцев у нас, подзаработав при этом, а потом решил уехать куда-то поиграть?

Едем дальше! Тут его не заявляет «Макслайн», и он вместо того, чтобы выйти на диалог с руководством, начинает искать себе команду в Медиалиге у нас за спиной. То есть мы в предсезонку платили ему зарплату, готовили его, чтобы он играл за другую команду в Медиалиге?

Нет, так это не работает. С Филом лично я диалогов никаких вести не буду», – написал президент «Титана».

Недавно «Титан» отстранил Фила. 

Фил присоединился к «Титану» 22 января, однако в марте он перешел в «Макслайн».

На прошлой неделе стало известно, что витебский клуб не смог зарегистрировать хавбека, поэтому он был вынужден покинуть команду.

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