«Возвращать Фила и утраивать количество игроков на одну позицию – нет смысла». Шама о конфликте между руководством «Титана» и экс-игроком

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Шамиль Курбанов высказался о разногласиях в клубе .

– Сейчас непонятная ситуация с Филом – конфликт между ним и руководством. Как ты это видишь со своей стороны?

– Мне не очень нравится эта ситуация, потому что обычная ситуация превращается в колкую историю. Хотелось бы, чтобы Фил и Саня решили все вопросы и поговорили. У меня к Филу нет никаких претензий. Меня это никак не касается.

Был определенный разговор: когда Фил приходил к нам, на него выходил «Торпедо» Владимир. Но он им отказал, сказав, что мы на него рассчитываем.

Но так получилось с «Макслайном» – хороший вариант, Беларусь, игровой чемпионат. Он сам парень игровой, играет в атаке – мне нравится его стиль. Понятно, что есть шероховатости, над которыми ему надо работать, о которых я ему говорил, когда отправлял в Беларусь напутствующими словами.

Но у него случилась такая история – не получилось. На его место мы взяли игрока. Я не мог не усилить позицию. К нами пришел Даут Гаракоев. Естественно, возвращать Фила и утраивать количество игроков на одну позицию – в этом нет смысла. Это зарплатной бюджет – это надо учитывать. Лучше на что-то правильное и нужное направить бюджет, который выделяется на игрока, – рассказал главный тренер «Титана» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

 

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