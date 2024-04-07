Эрик 2Drots сообщил, что один из президентов Rocket Team угрожал Осипову, если клуб не попадет в Медиалигу
Эрик 2Drots сообщил, что один из президентов Rocket Team угрожал главе Медиалиги.
«Коля [Осипов] неоднократно говорил, что ему угрожали некоторые команды, если они не попадут в лигу.
Спустя мое долгое расследование, я узнал от некоторых источников, что Коле угрожали как раз таки Rocket Team. А именно один из президентов команды», – рассказал хавбек 2Drots.
Напомним, Rocket Team уступил «Роме» в стыковом матче (1:3) и не попал в пятый сезон Winline Медиалиги.