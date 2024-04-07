«Рома» вышла порвать себе задницу, но пройти дальше. Любыми путями». Айрапетян о поражении Rocket Team

Арам Айрапетян назвал причины поражения Rocket Team в матче с «Ромой».

– Вам пришлось подстраивать тренировочный процесс под стыковые матчи. Насколько это сказалось на сегодняшней игре?

– На 1:3. Я больше опасался того, что одна игра и нет права на ошибку. В таких матчах все что угодно может случиться. Нет никаких гарантий, что кто-то слабее или сильнее. Кто правильно настроится на игру, тот и победитель.

Можно привести сильнейших футболистов, но если они не выйдут с нужным пониманием ситуации, то они вот так вот получат.

«Рома» вышла сегодня порвать себе задницу, но пройти дальше. Любыми путями. Их на бумаге все ставили ниже. Я говорил: «Не надо ходить вокруг моих игроков и говорить, что мы уже прошли, что «Рома» слабая».

Есть куча отговорок, что перенеслось что-то. Это, бесспорно, повлияло. То, что мы хотели получить к основному турниру, мы не успели сделать и начали резко все перестраивать. В итоге получилась небольшая каша.

Но при всем этом, мы не имеем права выходить с такой отдачей на игру. Мне после игры человек 40 написало: «Было такое ощущение, что вы вышли уже с победой», – рассказал главный тренер Rocket Team в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, Rocket Team уступил «Роме» (1:3) и не попал в пятый сезон .