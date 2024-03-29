Грулев об угрозах фанатов «Спартака» «ходи и оборачивайся» в 2021-м: «После этого их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал об угрозах болельщиков «Спартака».
– Слышали, что после дерби со «Спартаком» [в 2021 году] были угрозы от фанатов… Можешь рассказать?
– По ходу игры произошла стычка, участвовали Джикия, Соболев, кто-то еще. Ничего особенного, потолкались, без перехода на личности, все нормально. Но после этого болельщики «Спартака» писали: «ходи и оборачивайся»
Но в жизни никогда, наверное, не встретишь такого человека, который подойдет и что-то сделает. Наоборот – шли после матча со «Спартаком», мы выиграли или вничью сыграли, а их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться. В целом адекватно все.
А то, что пишут, – это как обычно», – сказал нападающий «Динамо» в разговоре с игроками «БроукБойз» Ильей Мазуровым и Ильей Гилязутдиновым.