Грулев об угрозах фанатов «Спартака» «ходи и оборачивайся» в 2021-м: «После этого их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Илья Гилязутдинов Илья Мазуров Вячеслав Грулев Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал об угрозах болельщиков «Спартака».

– Слышали, что после дерби со «Спартаком» [в 2021 году] были угрозы от фанатов… Можешь рассказать?

– По ходу игры произошла стычка, участвовали Джикия, Соболев, кто-то еще. Ничего особенного, потолкались, без перехода на личности, все нормально. Но после этого болельщики «Спартака» писали: «ходи и оборачивайся»

Но в жизни никогда, наверное, не встретишь такого человека, который подойдет и что-то сделает. Наоборот – шли после матча со «Спартаком», мы выиграли или вничью сыграли, а их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться. В целом адекватно все.

А то, что пишут, – это как обычно», – сказал нападающий «Динамо» в разговоре с игроками «БроукБойз» Ильей Мазуровым и Ильей Гилязутдиновым.

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14 комментариев
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Чтобы подходить и сфоткаться, надо хоть знать человека в лицо)))
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Покажите хоть одно фото
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Ответ Ganibale
Постоянно смотрю РПЛ ну Грулева в лицо не узнаю, понятно узнавал если бы был болельщиком Динамо ну по факту если тебя не узнают значит ты ничем не выделяешься, Чалова и Захаряна любой узнает
Это как с похмелья в зеркало глянешь, не то что Грулëва, себя не узнаешь.
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Нормальный парень,футболист.Среди фанатов находятся не одыкваты.Правда сейчас Слава стал не попадать в состав.
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Я лично даже лица Грулева не знаю, думаю как и 99,99% болельщиков Спартака. Кому он нужен )
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Ответ Ganibale
Постоянно смотрю РПЛ ну Грулева в лицо не узнаю, понятно узнавал если бы был болельщиком Динамо ну по факту если тебя не узнают значит ты ничем не выделяешься, Чалова и Захаряна любой узнает
я так понял посыл был "был бы болельщиком Динамо, Чалова и Захаряна узнал"
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