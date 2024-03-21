Прощание с Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве
В Москве состоится прощание с Василием Уткиным.
Прощание с Уткиным пройдет 23 марта с 11:00 до 14:00 по адресу улица Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России.
О дополнительной информации «Эгриси» сообщит позже.
Спортивный комментатор ушел из жизни 19 марта. Ему было 52 года.
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Каким мы запомним Василия Уткина
От всех пользователей спортса про себя привет передам.
Очень жалею, что не удалось с ним пообщаться или хотя бы увидеться.
Глыба российской журналистики.
Светлая память.
Светлая память легенде и просто смелому и доброму человеку!