Прощание с Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

В Москве состоится прощание с Василием Уткиным.

Прощание с Уткиным пройдет 23 марта с 11:00 до 14:00 по адресу улица Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России.

О дополнительной информации «Эгриси» сообщит позже.

Спортивный комментатор ушел из жизни 19 марта. Ему было 52 года.

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23 комментария
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Покойся с миром, легенда
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Москвичи, кто может, пожалуйста, проводите Василия за поклонников со всех российских (и не только) городов.
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Ответ danchelo7
Москвичи, кто может, пожалуйста, проводите Василия за поклонников со всех российских (и не только) городов.
Я пойду.
От всех пользователей спортса про себя привет передам.
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Жаль,что я за 3,5 тыс. км,а так бы обязательно сходил,покойся с миром,Василий
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Надо прийти попрощаться. Василий - часть жизни каждого из нас.
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Уверен, будет очень много народа.
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Ответ Клирик
Я пойду. От всех пользователей спортса про себя привет передам.
Я тоже приду. Суббота, есть возможность сходить. Провожу в последний путь Мастера.
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Приеду

Очень жалею, что не удалось с ним пообщаться или хотя бы увидеться.
Глыба российской журналистики.
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Легенда
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Огромная благодарность Василию за незабываемые футбольные вечера. Царствия небесного.
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Эпоха, прощай
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Спецом не писал ничего после новости о смерти Василия,а сейчас просто выражу соболезнования матери(самое страшное это хоронить своих детей),ну а об Уткине как профессионале и человеке сказали и без меня.
Светлая память.
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Если кто-нибудь сможет отнести букет или венок от "Пользователей Sports.ru", то дайте знать - сбросимся.
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Зачем в разделе медиафутбол? Василий этим баловался только под конец жизни. Футбол - вот его вотчина.
Светлая память легенде и просто смелому и доброму человеку!
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Земля пухом)))))
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Грустная ирония закралась между фразой Васи "... прямо до суда" и ЦКБ при президенте РФ.
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Ответ Клирик
Я пойду. От всех пользователей спортса про себя привет передам.
Заранее спасибо 🤝
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Ответ Клирик
Я пойду. От всех пользователей спортса про себя привет передам.
От картофельной моей души, тоже передайте.
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Вася, мы тебя любили 💐
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Ответ Mr.Bean
Приеду Очень жалею, что не удалось с ним пообщаться или хотя бы увидеться. Глыба российской журналистики.
Видел мощную фигуру Василия пару раз с трибуны. Где-то в конце 90-х - начале 2000-х.
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