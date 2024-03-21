Прощание с Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве

В Москве состоится прощание с Василием Уткиным.

Прощание с пройдет 23 марта с 11:00 до 14:00 по адресу улица Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России.

О дополнительной информации « » сообщит позже.

Спортивный комментатор ушел из жизни 19 марта. Ему было 52 года.

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