Умер Василий Уткин. Комментатору было 52 года

Умер Василий Уткин.

Комментатор и блогер ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов, также информацию подтвердил журналисты Андрей Панков и Грант Гетадарян.

Утверждается, что у Уткина возникли проблемы с сердцем.

Уткин был известен как комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». С 2010 по 2015 год был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года работал на «Матч ТВ».

Василий вел на телевидении передачу «Футбольный клуб», которую позже начал выпускать на ютубе.

Являлся владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси».

Ушел из жизни Василий Уткин. Что он значил для вас?

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