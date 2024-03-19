Умер Василий Уткин. Комментатору было 52 года
Умер Василий Уткин.
Комментатор и блогер ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов, также информацию подтвердил журналисты Андрей Панков и Грант Гетадарян.
Утверждается, что у Уткина возникли проблемы с сердцем.
Уткин был известен как комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». С 2010 по 2015 год был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года работал на «Матч ТВ».
Василий вел на телевидении передачу «Футбольный клуб», которую позже начал выпускать на ютубе.
Являлся владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси».
Ушел из жизни Василий Уткин. Что он значил для вас?
Как бы кто к нему не относился, но Уткин был мастером слова, умея парой предложений уложить своего оппонента «на лопатки»…
Светлая память …
Наверно один из последних мостиков между ламповым НТВ-Плюс и нынешним цехом на матче...
Хочется плакать
но лучше процитирую
"Играйте в футбол!"
Спасибо за всё, голос детства.
Но ты был родным. Ты был рядом со школы. Ты помог влюбиться в футбол. Что бы ни происходило, услышать твой голос в 22:45 на ЛЧ было спасением...
Сегодня умерло детство. Стало теперь чёрно-белым и далёким. Ты был разным. И за это любим. Таких как ты не было и не будет. Доброго тебе пути... Земную часть ты прошёл достойно. Играй там в футбол. И молись о нас. Обнимай дядю Юру.