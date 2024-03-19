Умер Василий Уткин. Комментатору было 52 года

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение происшествия Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Эгриси Сочи Футбол

Умер Василий Уткин.

Комментатор и блогер ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов, также информацию подтвердил журналисты Андрей Панков и Грант Гетадарян.

Утверждается, что у Уткина возникли проблемы с сердцем.

Уткин был известен как комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». С  2010 по 2015 год был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года работал на «Матч ТВ».

Василий вел на телевидении передачу «Футбольный клуб», которую позже начал выпускать на ютубе.

Являлся владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси».

Ушел из жизни Василий Уткин. Что он значил для вас?

«Вася, как так?» Россия провожает Василия Уткина

1544 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ого, вот это новость …
Как бы кто к нему не относился, но Уткин был мастером слова, умея парой предложений уложить своего оппонента «на лопатки»…

Светлая память …
+2528
-84
+2444
Шок
+910
-3
+907
Ужасная потеря для спортивной журналистики.
Наверно один из последних мостиков между ламповым НТВ-Плюс и нынешним цехом на матче...
+661
-7
+654
Ответ Кирилл
Ого, вот это новость … Как бы кто к нему не относился, но Уткин был мастером слова, умея парой предложений уложить своего оппонента «на лопатки»… Светлая память …
зачем здесь оговорка как бы кто не относился???
+644
-80
+564
Ответ Dan Orlov
Жесть... Мужики после 40 - следите за сердечком
За весом - прежде всего...
+561
-12
+549
Охренеть...Любимый комментатор...
+443
-9
+434
Жесть... Мужики после 40 - следите за сердечком
+390
-3
+387
Про ушедших толко хорошее вспоминают, вот и я вспомню его легендарные комментарии ЧМ 2006. Особенно полуфинал Германия - Италия. Аж мурашки по коже. Светлая память 🙏🏻
+377
-5
+372
Звездец
+356
-6
+350
Надеюсь, в ночи он снова напишет саркастический пост в тг и высмеет тех, кто пустил этот слух…
+303
-9
+294
Ответ Vikeif
Про ушедших толко хорошее вспоминают, вот и я вспомню его легендарные комментарии ЧМ 2006. Особенно полуфинал Германия - Италия. Аж мурашки по коже. Светлая память 🙏🏻
А помните, как он комментировал Англия - Тринидад и Тобаго?
+284
-3
+281
Лигочемпионский голос моего детства. Холодный зимний вечер, НТВ, маленький телевизор на кухне и Уткин комментирует

Хочется плакать
+249
-4
+245
Образец для подражания, настоящая легенда среди российских комментаторов. Вечная память!
+229
-4
+225
Горе. Россия теряет лучших и свободомыслящих людей.
+289
-65
+224
Где то на небесах Уткин и Розанов комментируют матч с участием Пеле,Марадоны,Кройфа,Беккенбауэра,Яшина. Светлая память Василию. Только недавно его на первое место в голосование комментаторов от Спортса и на тебе.
+193
-6
+187
Многое хочется написать, о многом вспомнить...

но лучше процитирую

"Играйте в футбол!"

Спасибо за всё, голос детства.
+160
0
+160
Невозможно поверить. Царство небесное Василию
+151
-1
+150
Будешь ли читать комментарии там, сверху...
Но ты был родным. Ты был рядом со школы. Ты помог влюбиться в футбол. Что бы ни происходило, услышать твой голос в 22:45 на ЛЧ было спасением...
Сегодня умерло детство. Стало теперь чёрно-белым и далёким. Ты был разным. И за это любим. Таких как ты не было и не будет. Доброго тебе пути... Земную часть ты прошёл достойно. Играй там в футбол. И молись о нас. Обнимай дядю Юру.
+141
-1
+140
Последний мастер слова, умный и начитанный, с трагичной и одинокой жизнью
+138
0
+138
Ответ S. A.
Звездец
Скажу хорошее о нем. Он был очень умный и начитанный человек. Пример того каким должен быть журналист/ обозреватель/ сатирик. Его ироничный и сатирический тон был уникален. Его будет безусловно нехватать
+135
-1
+134
Соболезнования маме...
+126
-1
+125
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Комментарий удален модератором
У него был стиль, о котором любой другой комментатор Матча может только мечтать
+106
-1
+105
И будто стало темнее вокруг. Ещё темнее…
+109
-7
+102
только недавно заявил, что будет с лишним весом бороться… светлая память
+96
-2
+94
Ответ Dan Orlov
Жесть... Мужики после 40 - следите за сердечком
Раньше надо. Лишний вес, алкоголь без меры, плохая еда и недосып - всё это может вызвать инфаркт и вообще плохо скажется на здоровье (((
+87
-2
+85
Ответ Алексей Кузнецов
А помните, как он комментировал Англия - Тринидад и Тобаго?
Одна из лучших трансляций из всех, что мне когда-либо доводилось увидеть! =)
+84
0
+84
жесть какая ... очень жаль . один из самых любимых футбольных комментаторов . Светлая память ...
+82
0
+82
Ответ Кирилл
Ого, вот это новость … Как бы кто к нему не относился, но Уткин был мастером слова, умея парой предложений уложить своего оппонента «на лопатки»… Светлая память …
Один из лучших комментаторов, если не лучший. Эпоха...
+56
-1
+55
Вася всегда был таким живым. Это трагедия для нас всех. Спи спокойно, легенда
+54
0
+54
Ответ S. A.
Звездец
Не хочется верить. Пусть будет фейк
+51
-3
+48
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий