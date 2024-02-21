Sports.ru бесплатно покажет матч «Кызыл-Жар» – «БроукБойз» на Кинопоиск FNL Camp
Прямая трансляция состоится 22 февраля. Начало в 12:00 (мск).
Комментаторы матча: Артем Терентьев и Илья Ковалев.
Кинопоиск FNL Camp – обновленный Кубок ФНЛ. Турнир проходит по медиафутбольным правилам, включая чистое время, бонусный мяч и оранжевую карточку.
В турнире участвуют «Спартак-2», «Родина», «Енисей», казахстанский «Кызыл-Жар», медиафутбольные «БроукБойз» и «Амкал».
Смотрите финал Кинопоиск FNL Camp «Кызыл-Жар» – «БроукБойз» бесплатно на Sports.ru
62 года ждал эту фигню))))
Бесплатно Спортс это не сделает
Он за это ##### деньги получил с винлайна
предупредил всю родню и друзей,
чтобы заранее с работы отпрасились.