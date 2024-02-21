Sports.ru бесплатно покажет матч «Кызыл-Жар» – «БроукБойз» на Кинопоиск FNL Camp

Теги Кинопоиск FNL Camp Кызыл-Жар натив БроукБойз Медиафутбол

Прямая трансляция состоится 22 февраля. Начало в 12:00 (мск).

Комментаторы матча: Артем Терентьев и Илья Ковалев.

Кинопоиск FNL Camp – обновленный Кубок ФНЛ. Турнир проходит по медиафутбольным правилам, включая чистое время, бонусный мяч и оранжевую карточку. 

В турнире участвуют «Спартак-2», «Родина», «Енисей», казахстанский «Кызыл-Жар», медиафутбольные «БроукБойз» и «Амкал».

Смотрите финал Кинопоиск FNL Camp «Кызыл-Жар» – «БроукБойз» бесплатно на Sports.ru

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22 комментария
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Можно заплатить за просмотр? Зрителям
+60
-2
+58
Уже заранее хочется стереть себе память, чтобы пересмотреть этот матч
+29
-1
+28
Звучит как угроза
+24
-1
+23
Логично. Заработок в случае платной и бесплатной трансляции все равно был бы одинаковый
+23
-1
+22
Можно не надо?
+21
-2
+19
Счастье то какое. Позвал всю родню, будем смотреть, переживать
+12
0
+12
На фотке группа Bad Boys 20 лет спустя?
+5
0
+5
Ответ Иван Лапин
Можно не надо?
Надо, Федя, надо! (с)
+4
0
+4
моя мечта сбылась!
62 года ждал эту фигню))))
+3
0
+3
Ответ Oleg Olegov
На фотке группа Bad Boys 20 лет спустя?
Больше на "Стекловату" похожи.
+3
0
+3
Ура, давно мечтал посмотреть!!!
+1
0
+1
не матч, мечта
+2
-1
+1
Наш Питерский Кызылжар? Вот это нормально
+2
-1
+1
Ответ ws357
Ну как тебе Джилик? Кайф?
Да 👍👍👍👍
+1
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Надеюсь дадут Жару Бойзам)
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Думал хуже не будет , но тут снизу постучал медиафутбол
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Да ладно

Бесплатно Спортс это не сделает

Он за это ##### деньги получил с винлайна
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Ответ Рассол Уэстбрик
Можно заплатить за просмотр? Зрителям
не можно а надо + пиво
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Ответ Tomas Nepotrebko
Счастье то какое. Позвал всю родню, будем смотреть, переживать
Естественно,
предупредил всю родню и друзей,
чтобы заранее с работы отпрасились.
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Ответ Tomas Nepotrebko
Счастье то какое. Позвал всю родню, будем смотреть, переживать
я тоже с вами мысленно - это просто прорыв в телевидении России!)
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Ответ Dad555
Больше на "Стекловату" похожи.
К концу февраля я только начал забывать песню про Новый год, а вы снова напомнили, и знакомый мотив снова играет в голове. Ну, спасибо)
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Ответ я купил Джили!!!
Звучит как угроза
Ну как тебе Джилик? Кайф?
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