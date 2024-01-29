Алишер Рахимов получит медийный статус. Об этом сообщил Дмитрий Егоров

Алишер Рахимов получит статус медиа в 5-ом сезоне Winline Медиалиги.

« подтвердила: Алишер теперь медийный. Впрочем, кто, если не Алишер?

Человек прославился на всю страну. Не только пристально футбольную. А мог бы выбить в аут», – написал президент «БроукБойз».

В финале четвертого сезона против « » хавбек «Броуков» в самой концовке при счете 1:0 мог выбить мяч в аут и принести своей команде чемпионство, однако он решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

В итоге « » заняли второе место.