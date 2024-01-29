Алишер Рахимов получит медийный статус. Об этом сообщил Дмитрий Егоров

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Алишер Рахимов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Алишер Рахимов получит статус медиа в 5-ом сезоне Winline Медиалиги.

«Лига подтвердила: Алишер теперь медийный. Впрочем, кто, если не Алишер?

Человек прославился на всю страну. Не только пристально футбольную. А мог бы выбить в аут», – написал президент «БроукБойз».

В финале четвертого сезона против «Титана» хавбек «Броуков» Алишер Рахимов в самой концовке при счете 1:0 мог выбить мяч в аут и принести своей команде чемпионство, однако он решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

В итоге «БроукБойз» заняли второе место. 

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