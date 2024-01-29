Алишер Рахимов получит медийный статус. Об этом сообщил Дмитрий Егоров
Алишер Рахимов получит статус медиа в 5-ом сезоне Winline Медиалиги.
«Лига подтвердила: Алишер теперь медийный. Впрочем, кто, если не Алишер?
Человек прославился на всю страну. Не только пристально футбольную. А мог бы выбить в аут», – написал президент «БроукБойз».
В финале четвертого сезона против «Титана» хавбек «Броуков» Алишер Рахимов в самой концовке при счете 1:0 мог выбить мяч в аут и принести своей команде чемпионство, однако он решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.
В итоге «БроукБойз» заняли второе место.