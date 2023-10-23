Федос о финале Winline Медиалиги: «Победил в первую очередь медиафутбол»

Федор Маслов поделился впечатлениями после просмотра финала Winline Медиалиги.

«Я еще раз осознал: победил в первую очередь медиафутбол.

Именно правило чистого времени, которое успешно применяется здесь и игнорируется в большом футболе, подарило нам драматичнейшую развязку. Не выбегания на поле, не ругань и не драки, за которые медийку привыкли ругать, сделали этот финал легендарным, а правило чистого времени, давно ставшее одной из визиток индустрии.

Когда Саня Шепляков после удара Алишера поймал мяч в руки, каждый из нас, нейтральных зрителей, болевших за максимально непредсказуемый и увлекательный сюжет, подумал про себя: «А вдруг?»

Потом – и когда Вася Маврин слишком далеко прокинул мяч и почти упустил его в аут, но все-таки сохранил. И когда судья Тришин назначил угловой – в сказочную для «Титана» развязку все равно не верилось (хотя приятное возбуждение от того, что все до сих пор не закончилось, несмотря на застывшие на таймере нули, присутствовало).

И даже когда Кашай, весь сезон просидевший на банке, взял на себя смелость в такой момент исполнить сложнейший удар и попал ровно туда, куда надо было, в реальность происходящего все равно не верилось. Сначала не верилось.

А потом – резко пришло ощущение величия этого финала в медиафутбольной вселенной.

Я правда ни за кого сегодня не болел (мой фиолетовый свитшот на предматчевом «Столе» – как раз об этом). И каждый раз, когда меня спрашивали о предпочтениях, отвечал: «Главное – чтобы получилось не скучно».

Получилось! Медиафутбол, с победой!» – написал голкипер «Амкала».