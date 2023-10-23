Федос о финале Winline Медиалиги: «Победил в первую очередь медиафутбол»

Теги Никита Кашаев Александр Шепляков Амкал Федор Маслов Winline Медиалига БроукБойз Василий Маврин Алишер Рахимов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Федор Маслов поделился впечатлениями после просмотра финала Winline Медиалиги.

«Я еще раз осознал: победил в первую очередь медиафутбол.

Именно правило чистого времени, которое успешно применяется здесь и игнорируется в большом футболе, подарило нам драматичнейшую развязку. Не выбегания на поле, не ругань и не драки, за которые медийку привыкли ругать, сделали этот финал легендарным, а правило чистого времени, давно ставшее одной из визиток индустрии.

Когда Саня Шепляков после удара Алишера поймал мяч в руки, каждый из нас, нейтральных зрителей, болевших за максимально непредсказуемый и увлекательный сюжет, подумал про себя: «А вдруг?»

Потом – и когда Вася Маврин слишком далеко прокинул мяч и почти упустил его в аут, но все-таки сохранил. И когда судья Тришин назначил угловой – в сказочную для «Титана» развязку все равно не верилось (хотя приятное возбуждение от того, что все до сих пор не закончилось, несмотря на застывшие на таймере нули, присутствовало).

И даже когда Кашай, весь сезон просидевший на банке, взял на себя смелость в такой момент исполнить сложнейший удар и попал ровно туда, куда надо было, в реальность происходящего все равно не верилось. Сначала не верилось.

А потом – резко пришло ощущение величия этого финала в медиафутбольной вселенной.

Я правда ни за кого сегодня не болел (мой фиолетовый свитшот на предматчевом «Столе» – как раз об этом). И каждый раз, когда меня спрашивали о предпочтениях, отвечал: «Главное – чтобы получилось не скучно».

Получилось! Медиафутбол, с победой!» – написал голкипер «Амкала».

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