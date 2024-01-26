Тренер 2Drots Кузнецов: «Если бы это было доступно, я бы использовал в футболе полиграф. Но как можно доверять машине?»

Теги Евгений Ловчев Дмитрий Кузнецов детектор лжи 2Drots Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов считает, что в футболе можно использовать полиграф.

– Было ли такое, чтобы после поездок за границу нужно было проходить какие-то допросы? О таком Ловчев рассказывал.

– У меня не было такого. Я все-таки уже другого поколения человек. Поэтому нет, не было.

– Если бы это было доступно, вы бы в футболе стали использовать такую процедуру? Чтобы докопаться до правды.

– Конечно. Например, договорные матчи – это была беда в одно время. И не только в нашем футболе, но и в Италии. Сейчас говорят и в «Барселоне» было. Я думаю, что это полезные вещи. Но как можно доверять машине? Она же тоже ломается.

– Каких вопросов вы опасаетесь?

– Таких вопросов нет, – сказал главный тренер 2Drots.

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