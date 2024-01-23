«Если футбольный, то Германия – яркий и провальный одновременно. По эмоциям – Калуга». Панда FX о самом памятном моменте в «Амкале»

Панда FX рассказал, какой момент считает самым ярким за все время в «Амкале».

«Самый яркий момент олдового «Амкала»? Если футбольный, то это выезд в Германию. Он одновременно и самый яркий, и самый провальный.

Сам выезд был ######## (классный), но тот момент, который произошел на поле – фантастика. Когда Ставр мне выкатил на пустые, я не попал, а потом Ждан пытался добить – это просто ###### (топ).

А по эмоциям – это матч в Калуге. Это был какой-то фильм с невероятным сценарием. Калуга в сердечке, там еще и Гена Миллер с фланга забил», – рассказал экс-игрок «Амкала».

«Амкал» ехал в Германию ради матча с Кураньи и Ламом. Получил ужасное поле, обман со звездами и инсценировку убийства