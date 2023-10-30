«Смотрю 20-минутный ролик, меня там 30 секунд. Даже на поле не выходил. Было по-человечески обидно». Миллер о причинах ухода из «Амкала»

Гена Миллер рассказал, почему он ушел из «Амкала».

Гена Миллер покинул команду Германа в 2020 году.

«Попрощался с «Амкалом» из-за ############# [раздолбайства]? Во-первых, у меня были контры с Сашей, женой Германа. Мне всегда не нравилось, что она никогда ни с кем не здоровается. Всегда вела себя надменно над коллективом.

Всегда был какой-то сквад неприкасаемых: Сибскана, Нечай, возможно, ты [Федос]. Они были номер один, а за счет всех остальных качался трафик пацанов. На остальных было #####.

Помню, что просил у Германа аренду квартиры, чтобы переехать в Москву. Я не прошу себе какую-то сумасшедшую хату, а какую-нибудь маленькую, чтобы быть на весь сезон в этом проекте. Помню, что-то Саша смеялась над этим, что-то еще.

Мне проект тогда не давал личного буста. Бывало, что я приезжал, смотрю 20-минутный ролик: меня там 30 секунд. По итогу даже на поле не выходил. По-человечески было обидно в тот момент», – рассказал форвард «Чисто Питер».