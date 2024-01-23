Райзен: «95 процентов, что «Броуки» будут в медийном хоккее»

Райзен заявил, что «БроукБойз» хотят участвовать в хоккейной медиалиге.

«Сейчас медийный хоккей запускается. Вероятность, что мы в него залетим, 95 процентов.

Игроков уже нашли, медийных нашли – все нормально», – заявил президент «БроукБойз».

Старт Медийной Хоккейной Лиги запланирован на 25 февраля. Сезон продлится 10 недель.

Н 2024-й запланировано два сезона: Зимний – микс между форматами 3x3 и 5x5. Летом – классикческий под крышей стадиона вместе со звездами НХЛ.

Осипов о хоккейной медиалиге: «Один из создателей – Вячеслав Дусмухаметов. Локации, где будет проходить, американцам и не снились»