Райзен: «95 процентов, что «Броуки» будут в медийном хоккее»

Теги Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен заявил, что «БроукБойз» хотят участвовать в хоккейной медиалиге.

«Сейчас медийный хоккей запускается. Вероятность, что мы в него залетим, 95 процентов.

Игроков уже нашли, медийных нашли – все нормально», – заявил президент «БроукБойз».

Старт Медийной Хоккейной Лиги запланирован на 25 февраля. Сезон продлится 10 недель.

Н 2024-й запланировано два сезона: Зимний – микс между форматами 3x3 и 5x5. Летом – классикческий под крышей стадиона вместе со звездами НХЛ.

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