Осипов о хоккейной медиалиге: «Один из создателей – Вячеслав Дусмухаметов. Локации, где будет проходить, американцам и не снились»

Руководитель WInline MFL Николай Осипов рассказал о создании хоккейной медиалиги.

– Расскажите, что такое медийная хоккейная лига?

Осипов: «Эту историю со мной делают два выдающихся человека: Илья Галаев и Вячеслав Дусмухаметов. Она объединяет хоккей и медиа. За медиа отвечает Слава, за хоккей – Илья. И я тоже отчасти медиа.

Это будет большой интересный проект. Который как минимум два раза в этом году появится на гаджетах, а возможно, и на экранах любителей спорта».

Галаев: «Все очень долго пытались создать медийную хоккейную лигу. Но у нас это получилось. Мы стартуем 25 февраля».

Осипов: «Медиахоккей будет два раза в год. Зимой это будет микс между зимней классикой 3 на 3 и классическим хоккеем 5 на 5. Летом – только под крышей стадиона, вместе со звездами .

– Александр Медведев сказал, что готов участвовать в хоккейной медиалиге. Как думаете, он будет это делать на базе «Чисто Питера», СКА или «Зенита»?

: «Мы давно стараемся создать историю, где франшизы спортивных брендов будут представлены в разных видах спорта.

Если «Чисто Питер» или Александр Медведев решат сделать хоккейную команду под тем же брендом, я буду только счастлив. Потому что это будет первой ласточкой в той глобальной истории развития медиаспорта, которой мы занимались в футболе, а теперь и в хоккее. А на самом деле, мы делаем здоровый образ жизни самой правильной вещью в нашей жизни после семьи».

Галаев: «Будет 10 недель мощного медиахоккея. Потом перерыв. И еще мощнее будем заезжать на второй сезон».

– Дмитрий Сычев говорил, что залетит в медиахоккей. А кто еще из звезд готов участвовать?

Галаев: «Уже целая очередь из людей, которые хотят поучаствовать в медийной хоккейной лиге».

Осипов: «Регламент хоккейной лиги намного сложнее, чем футбольный. Все-таки базовая школа хоккеиста дает о себе знать.

Будет несколько категорий профессионалов и медиа. У нас будут играть профессионалы, которые не смогут забивать голы. Но оставшиеся игроки, включая вратаря, смогут это делать достаточно легко».

Галаев: «Обязательно будет два тура зимней классики под открытым небом. Мы скомбинируем открытый хоккей и под крышей. Будет очень интересно».

Осипов: «Это будет интереснее, чем НХЛ. Благодаря тому, что в нашей стране инфраструктура хоккея растет. При чем хоккея outdoor [на открытом воздухе], как принято выражаться в американском языке. Две локации, где будет проходить зимняя классика, американцам и не снились».

Галаев: «Мы делаем свою историю. В Америке нет такого медийного хоккея, который будет у нас».

– Почему вы решили делать медиалигу именно в хоккее?

Осипов: «Пусть футбол и самый популярный, но хоккей – это национальный спорт в нашей стране. Поэтому хоккей – это маст хэв. Футбол и хоккей – это то, что объединяет людей в нашей стране, – рассказал руководитель лиги в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

Илья Галаев – член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Вячеслав Дусмухаметов – креативный продюсер Comedy Club Production.