Жеребьевка Winline Суперкубка МФЛ пройдет 3 февраля
Стала известная дата проведения жеребьевки Winline Суперкубка МФЛ в Абу-Даби.
Жеребьевка турнира пройдет 3 февраля.
Состав участников: «Титан», «Родина Медиа», «БроукБойз» и 2Drots.
Полуфинальные матчи состоятся 5 февраля, а финал и матч за 3-е место – 8 февраля.
В шоу AGM Осипов рассказал, что полуфинальные пары определятся путем челленджей между президентами команд. Победитель выберет себе соперника на 1/2 финала.
Также президент Медиалиги анонсировал участие Александра Соболева в одном из челленджей.