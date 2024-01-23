Жеребьевка Winline Суперкубка МФЛ пройдет 3 февраля

Теги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Николай Осипов ЛФК «Титан» Суперкубок Медиалиги Медиафутбол

Стала известная дата проведения жеребьевки Winline Суперкубка МФЛ в Абу-Даби.

Жеребьевка турнира пройдет 3 февраля.

Состав участников: «Титан», «Родина Медиа», «БроукБойз» и 2Drots.

Полуфинальные матчи состоятся 5 февраля, а финал и матч за 3-е место – 8 февраля.

В шоу AGM Осипов рассказал, что полуфинальные пары определятся путем челленджей между президентами команд. Победитель выберет себе соперника на 1/2 финала.

Также президент Медиалиги анонсировал участие Александра Соболева в одном из челленджей.

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