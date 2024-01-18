Василию Маврину отменили красную карточку, полученную в матче с Aiqyn
Красная карточка хавбека «Амкала» Василия Маврина отменена.
«Вася, сдавай обратный билет», – написали в телеграм-канале «Амкала».
Вчера «Амкал» в 1-ом туре 1XBET Media Football League обыграл казахскую команду Aiqyn (2:1).
Матч прошел в городе Костанай на «Тобол Арене».
Во время мачта на поле два раза выбегали сотрудники СОБР из-за стычек.
Хавбек «Амкала» Василий Маврин, который недавно вернулся в клуб, получил красную карточку. Первую желтую игрок получил за разговоры с судьей. А вторую – после просмотра ВАР.
Желтую карточку получил главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов.