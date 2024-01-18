Василию Маврину отменили красную карточку, полученную в матче с Aiqyn

Красная карточка хавбека «Амкала» Василия Маврина отменена.

« , сдавай обратный билет», – написали в телеграм-канале «Амкала».

Вчера «Амкал» в 1-ом туре 1XBET Media Football League обыграл казахскую команду Aiqyn (2:1).

Матч прошел в городе Костанай на «Тобол Арене».

Во время мачта на поле два раза выбегали сотрудники СОБР из-за стычек.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин, который недавно вернулся в клуб, получил красную карточку. Первую желтую игрок получил за разговоры с судьей. А вторую – после просмотра ВАР.

Желтую карточку получил главный тренер « » .