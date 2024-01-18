Василию Маврину отменили красную карточку, полученную в матче с Aiqyn

Теги Сослан Гатагов Амкал Winline Медиалига Василий Маврин 1XBET Media Football League Медиафутбол

Красная карточка хавбека «Амкала» Василия Маврина отменена.

«Вася, сдавай обратный билет», – написали в телеграм-канале «Амкала».

Вчера «Амкал» в 1-ом туре 1XBET Media Football League обыграл казахскую команду Aiqyn (2:1).

Матч прошел в городе Костанай на «Тобол Арене».

Во время мачта на поле два раза выбегали сотрудники СОБР из-за стычек. 

Хавбек «Амкала» Василий Маврин, который недавно вернулся в клуб, получил красную карточку. Первую желтую игрок получил за разговоры с судьей. А вторую – после просмотра ВАР.

Желтую карточку получил главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов.

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