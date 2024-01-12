«В 2Drots моложе коллектив и все движовее». Скоропуп о команде

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Скоропуп сравнил 2Drots и «Титан».

«Изначально не было варианта с 2Drots: было предложение от «Амкала», еще звонил Азамат, но я не воспринял это всерьез. На тот момент у меня было два варианта: остаться в «Титане» или пойти в «Амкал». Я точно понимал, что хочу чего-то новенького – перейти в большой медийный гранд. Потом появился 2Drots.

Уже после первого сезона МФЛ, когда проиграл в финале с Basement, думал: «Не дай бог, если с Basement что-то будет не так, то единственная команда, в которой я хотел бы играть, – это 2Drots».

В 2Drots моложе коллектив и все движовее [, чем в «Титане»] – у нас больше схожих интересов. Кайфовая и веселая атмосфера. В «Титане» более опытные игроки, но и там безумно классный коллектив: был костяк из Basement: Биря, Гама и Шама», – рассказал хавбек 2Drots.

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