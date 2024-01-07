Сычев о чистке состава в 2Drots: «Некоторые игроки застоялись и не могут показывать весь потенциал. Нужно расставаться и давать им возможность раскрыться в других командах»

Теги 2Drots Winline Медиалига «Фрол» Максим Фролов Дмитрий Сычев ЛФК «Титан» Медиафутбол

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев рассказал, нужна ли чистка состава в команде.

«Нам точно стоит почистить состав. Я согласен, что у нас на каждую позицию находится по 2-3 игрока для конкуренции. Но некоторые игроки застоялись и не могут показывать весь свой потенциал, потому что постоянно сидят [в запасе].

Логика очевидна. Мы – гранд. Мы забираем сильнейших игроков. Многие хотят играть у нас. Тем самым мы еще и ослабляем другие команды, забирая их лидеров. С другой стороны, с теми, кто у нас не справляется с конкуренцией, нужно расставаться и давать им возможность раскрыться в других командах. У нас Адель не понятно, что из себя представлял. Ушел в «Титан» и там играл.

Если ты не справляешь с конкуренцией, то нужно искать новый вызов», – сказал голкипер 2Drots.

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