«Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную Испании». Кузнецов рассказал о работе с Хавьером Клементе

Дмитрий Кузнецов рассказал, с кого из тренеров брал пример.

– Кто-то из тренеров был для тебя примером для подражания?

– Конечно. Хавьер Клементе. Когда я приехал в «Эспаньол», он там работал, а через полгода ушел оттуда в сборную Испании, которую тренировал шесть лет. Сейчас в этой профессии многого добиваются мои друзья, с которыми я играл, – тот же Маурисио Почеттино.

Его помощник, тренер вратарей, – Тони. Да много ребят из того «Эспаньола»! Рад за них. Не умею завидовать, только радуюсь. Люди выбрали свое дело, и у них получается. Радуйся мы все друг за друга — уверен, у всех получалось бы гораздо больше.

– Это правда или миф, что Клементе, уходя из «Эспаньола» в «Красную фурию» (сборную Испании – Sports.ru), сказал тебе: «Жалко, что ты не испанец, иначе взял бы тебя в сборную»?

– Так и было. У меня в альбоме даже есть от него фотография, где Хавьер как раз и написал: «Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную Испании» – рассказал главный тренер 2Drots.