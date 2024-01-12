«Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную Испании». Кузнецов рассказал о работе с Хавьером Клементе

Теги Эспаньол Ла Лига Хавьер Клементе Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал, с кого из тренеров брал пример.

– Кто-то из тренеров был для тебя примером для подражания?

– Конечно. Хавьер Клементе. Когда я приехал в «Эспаньол», он там работал, а через полгода ушел оттуда в сборную Испании, которую тренировал шесть лет. Сейчас в этой профессии многого добиваются мои друзья, с которыми я играл, – тот же Маурисио Почеттино.

Его помощник, тренер вратарей, – Тони. Да много ребят из того «Эспаньола»! Рад за них. Не умею завидовать, только радуюсь. Люди выбрали свое дело, и у них получается. Радуйся мы все друг за друга — уверен, у всех получалось бы гораздо больше.

– Это правда или миф, что Клементе, уходя из «Эспаньола» в «Красную фурию» (сборную Испании – Sports.ru), сказал тебе: «Жалко, что ты не испанец, иначе взял бы тебя в сборную»?

– Так и было. У меня в альбоме даже есть от него фотография, где Хавьер как раз и написал: «Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную Испании» – рассказал главный тренер 2Drots.

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8 комментариев
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У Кузи самые зубодробительные истории! То сборная Испании, то кто-то остолбенел, его увидев))
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Кто такой Дмитрий Кузнецов и почему от него все так балдеют?)
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Что-то понесло его...
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Ответ Никита Михайлов
он сколько выпил,чтоб дать это интервью? 😁😁😁😁
Оно (интервью), видимо, бесконечное...
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он сколько выпил,чтоб дать это интервью? 😁😁😁😁
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А потом окажется, что Клементе отправлял всем игрокам Эспаньола такие фотографии)
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Кто такой Дмитрий Кузнецов и почему от него все так балдеют?)
Был отличным опорником в великом ЦСКА Павла Садырина
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