Кузнецов привозил из Испании форму семи детским командам ЦСКА: «На таможне были проблемы, не пускали: «Плати налог!»

Теги ЦСКА Роман Широков премьер-лига Россия Эспаньол Ла Лига детский футбол Дмитрий Кузнецов игровая форма Одежда Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов вспомнил, как привозил в Россию форму из Испании.

– Когда-то Роман Широков, воспитанник школы ЦСКА, рассказывал мне, что ты из «Эспаньола» прислал форму на шесть или семь возрастов армейской школы и несколько лет она играла только в ней. Во сколько это обошлось и сложно ли было организовать?

– Когда я уезжал, видел, в чем играют дети. У самого, когда занимался футболом в детстве, после матчей и тренировок ворот майки – до пупка, гетры слетают, на «гарюхе» на «Торпедо» сыграл – белые трусы в черные превращаются, и их не отстирать... А в Испании – красивая форма. Думаю, деньги хорошие стал получать, почему бы пацанам не сделать подарок? Пошел и купил семь здоровых коробок.

У меня же потом проблемы на таможне были. Я же, когда форму привез, Виктор Кардивар, администратор ЦСКА, встретил в аэропорту. И меня не пускают – плати налог! Я и так там заплатил нормальную сумму, семь команд школы одел. Говорю: «Это детям футбольной школы подарки! Это не на продажу!» Только потом отпустили.

Иногда встречаю ребят, которые тогда там были, они говорят: «Дмитрий Викторович, а мы в вашей форме играли». И я счастлив. Это лучшая награда для меня. А сколько она стоила – неважно. Главное, что я ее привез и до детей она дошла, – сказал главный тренер 2Drots.

8 комментариев
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Диме респект!
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Крутой поступок
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Очень хороший поступок
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Красавчик
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Достойно.
Если каждый футболист будет делать благородные поступки для детей это будет правильно и очень достойно. хотя бы для тех спортшкол, которые им дали дорогу в будущее.
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Ответ Po onhyck Regards
Люди добрые, Христом Богом прошу, подскажите как убрать медиалигу из ленты новостей?
а не читать не пробовали?
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Ответ папазол
а не читать не пробовали?
Приложение футбол, читаю все новости и к середине статьи понимаю, что то пошло не так . А точнее не туда , мне лично не интересно ну совсем-совсем. Есть подписка на Медиалигу, зачем ее постоянно ставить в ленту? На главную причем?
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