Тарасов о доходах: «Я сейчас зарабатываю точно не меньше, чем на пике карьеры. Медиафутбол приносит немного, здесь я получаю душевное удовольствие»

Дмитрий Тарасов рассказал, из чего складывается его доход.

– Я сейчас зарабатываю точно не меньше, чем на пике карьеры. У меня есть тот финансовый уровень, который мне нужен для поддержания комфортной жизни.

Планы вырасти еще больше. Я в разных направлениях развиваюсь. Есть бизнес и разные истории, которые приносят мне доход.

– Какая часть твоих доходов связана с медиафутболом?

– Это точно не очень большая часть. Медиафутбол для меня больше про какие-то незавершенные вещи с профессиональным спортом. Я получаю душевное удовольствие. Все-таки футбол остается во мне.

Я никогда не хотел быть тренером, хотел руководить. Это много времени занимает, но я от этого кайфую и наслаждаюсь, – рассказал президент « ».