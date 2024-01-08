Тарасов о доходах: «Я сейчас зарабатываю точно не меньше, чем на пике карьеры. Медиафутбол приносит немного, здесь я получаю душевное удовольствие»

Теги Дмитрий Тарасов деньги Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов рассказал, из чего складывается его доход.

– Я сейчас зарабатываю точно не меньше, чем на пике карьеры. У меня есть тот финансовый уровень, который мне нужен для поддержания комфортной жизни.

Планы вырасти еще больше. Я в разных направлениях развиваюсь. Есть бизнес и разные истории, которые приносят мне доход.

– Какая часть твоих доходов связана с медиафутболом?

– Это точно не очень большая часть. Медиафутбол для меня больше про какие-то незавершенные вещи с профессиональным спортом. Я получаю душевное удовольствие. Все-таки футбол остается во мне.

Я никогда не хотел быть тренером, хотел руководить. Это много времени занимает, но я от этого кайфую и наслаждаюсь, – рассказал президент «Родины Медиа».

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2 комментария
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Думаю привирает, на пике он зарабатывал около 2млн $ в год.
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Вряд ли, сейчас, к сожалению, время даунов, типа него или его бывшей-Бузовой.
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