Лева объявил об уходе из 2Drots

Теги 2Drots Winline Медиалига Леван Кудухов Медиафутбол

Нападающий 2Drots Леван Кудухов покинул команду.

«Я не смог доказать за такое долгое время, что достоин находится в 2Drots. Здесь ребята возрастом старше и опытом выше. Видимо, мне пока рано.

Мне позвонил Ильдар (спортивный директор 2D) и сообщил, что по решению тренеров и шефов приняли такое решение, что лучше мне не продолжать протирать скамейку и двигаться, набираться игровому опыту.

Предложений нет. Да и не знаю, за счет чего мне кто-то сможет что предложить.

Придется ходить на просмотры в команды, которые будут в МФЛ-5, чтобы раскрываться и доказывать за них», – написал экс-форвард 2Drots.

Кудухов провел в 2Drots третий и четвертый сезоны Winline Медиалиги. А также выиграл вместе с командой МКС-2023.

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