Корш включил Слона, Шаха и Мазура в топ-3 игроков Медиалиги прямо сейчас

Корш назвал тройку сильнейших футболистов WINLINE Медиалиги.

«На первое место я бы Мазура поставил. Мне кажется, сейчас он находится не на своем уровне, и, на мой взгляд, ему надо двигаться дальше.

Второе место – Шахриер . Ему просто надо прогрессировать, адаптироваться в России. Я уверен, у него все получится. Но ему нужно немного убрать финты. Если бы было чуть меньше финтов, он бы давал больше импакта на поле.

На третьем месте – Слон. Чудесная левая нога. Он тащил 2Drots на себе, хорошо себя показывал и по статистике, и по КПД, и как лидер на поле».

Также Ваня представил тройку сильнейших футболистов, с кем он играл в 2Drots:

1. Эдамс;

2. Крап;

3. Манна / Слон.