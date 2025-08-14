Корш включил Слона, Шаха и Мазура в топ-3 игроков Медиалиги прямо сейчас
Корш назвал тройку сильнейших футболистов WINLINE Медиалиги.
«На первое место я бы Мазура поставил. Мне кажется, сейчас он находится не на своем уровне, и, на мой взгляд, ему надо двигаться дальше.
Второе место – Шахриер. Ему просто надо прогрессировать, адаптироваться в России. Я уверен, у него все получится. Но ему нужно немного убрать финты. Если бы было чуть меньше финтов, он бы давал больше импакта на поле.
На третьем месте – Слон. Чудесная левая нога. Он тащил 2Drots на себе, хорошо себя показывал и по статистике, и по КПД, и как лидер на поле».
Также Ваня представил тройку сильнейших футболистов, с кем он играл в 2Drots:
1. Эдамс;
2. Крап;
3. Манна / Слон.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Ромарио»
