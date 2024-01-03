«Тандем» хочет подписать Вульфа, ушедшего из ФК «10»: «Выглядит как неплохая возможность подписать свободного агента»

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«Тандем» заинтересован в подписании Александра Вульфова.

Ранее хавбек объявил об уходе из ФК «10». Он провел в клубе третий и четвертый сезон Winline Медиалиги, BetBoom МКС-2023 и BetBoom «Чисто Кубок».

«Нас продолжают спрашивать про Манну и Зирикова. Вульф нам тоже интересен.

Сегодня появилась новость о том, что он покинул ФК «10». Скажем так, мы вступаем в борьбу за Сашу. Выглядит как неплохая возможность подписать свободного агента», – сообщает телеграм-канал клуба.

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