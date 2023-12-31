Отар Кушанашвили поздравил Sports.ru: «Желаю счастливого Нового года вам, вашим подписчикам, друзьям и даже, мать их, недоброжелателям»

Отар Кушанашвили поздравил с Новым годом пользователей Sports.ru.

«Дорогой мой медиафутбол на дорогом моему насквозь спортивному сердцу Sports.ru. Я один из первых из самых влиятельных людей – и в медиафутболе в том числе – кто поздравляет с наступающими праздниками вас, ваших подписчиков, друзей и даже, мать их, ваших недоброжелателей. Вы ворвались в мою жизнь на бешеном мустанге, как я ворвался в медиафутбол.

Хочу пожелать вам счастливого года. Конечно, желаю вам цифр, сейчас с этим у всех туговато, кроме программы «Каково?!» Хочу, чтобы вы подробнее освещали мою блистательную жизнь, жизни ярчайших людей. Поддержали Сибскану в трудный момент и благосклонно относились к Василию Маврину, что бы про него ни говорили.

Вы даже не представляете, какого масштаба полезное дело вы делаете. Без информационной поддержки любое предприятие захиреет и сгинет. А уж медиафутбол – появляется повод передать привет Николаю Осипову – это очень важное дело.

Если хотя бы один ребенок пойдет в футбол вместо того, чтобы заниматься непотребным делом, благодаря медиафутболу, если хотя бы один футболист через медиафутбол попадает в большой футбол – привет, – если будет скидываться на лечение больным детям и если мы сообща поможем вылечиться Финито, значит, надо было придумать медиафутбол и надо было придумать Медиафутбол на Sports.ru.

Желаю вам яркого, качественного года, полного улыбок и дензнаков. Ваш Отар Кушанашвили, самое старое открытие года на всех церемониях», – сказал медиадиректор « » в видеообращении для Sports.ru.