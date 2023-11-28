Отар Кушанашвили: «Медведева не умеет брать интервью, не умеет выбирать гостей. Милохин – шпана мелкая. И Евгения, по сути, тоже шпана»

Теги Отар Кушанашвили Евгения Медведева Даня Милохин Фигурное катание

Отар Кушанашвили назвал Евгению Медведеву «шпаной».

Кушанашвили раскритиковал ютуб-шоу фигуристки «Бес комментариев».

В одном из недавних выпусков принимал участие тиктокер Даня Милохин – бывший партнер Медведевой в шоу «Ледниковый период». В 2022 году Милохин покинул проект до его завершения и уехал из России. 

«Евгения Медведева ведь тоже шпана. Ведь Медведева, по сути, если говорить громко и по гамбургскому (то есть, по моему, кутаисскому) счету, тоже шпана.

Она не умеет ничего из того, на что претендует. Она не умеет брать интервью. Более того, она не умеет выбирать гостей. Кто зовет Даню Милохина? Кому он сдался?!

Евгения Медведева – прославленная фигуристка, надо отдать ей должное. Она могла бы себе позволить совсем другой калибр.

Но она позвала того, кто сорвал проект на Первом канале, послал людей и своим самовлюбленным поведением поставил под вопрос существование целого проекта.

И она зовет его время спустя. А он там говорит: «А кто такой Михалков?»

Эта шпана ничего не знает и не хочет знать! Я ведь не большой поклонник Михалкова после фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». Теперешний Михалков не мой кумир.

Но не знать, кто такой Михалков, да еще и бравировать... А в конце Милохин заключил: «Извините, Михалков, что я не удовлетворяю ваши рамки». Шпана мелкая! Себя удовлетвори!» – сказал шоумен на своем ютуб-канале «Каково?!»

Милохин в интервью Медведевой о том, пошел бы еще раз в «Ледниковый период»: «Пошел бы, да. Куда именно? ## ###!»

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37 комментариев

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SergeyFedorov93
Простите, конечно, Отар Шалвович, но те проекты, которыми вы занимались в своё время — это такая отборная кринжантина, что выбирая между шоу Медведевой на ютубе и вашим творчеством, без раздумий стоит выбирать Медведеву.
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Тёма Тёма
Ответ RS919
Сам никто и звать никак 😏
Нехорошо так о себе. Отарик владеет словом лучше 99% населения.
+25
-8
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Елена Спирина
У самого , что ни слово, то мат, и он ещё смеет осуждать Михалкова и Медведеву
+14
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Елена Спирина
Ответ Владимир Ры
Ну и в чем он не прав? Все суются повсюду, не имея никакого профессионализма. Что Медведева, что Милохин
Она никуда не сунулась, ведет свое шоу на своем канале, никому не навязывая. Не нравится, не смотрите. В чем проблема?
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Ливия
Просмотры с Милохиным набрали 200+ тысяч
С Сашей Трусовой больше 400К.
Интервью перепечатывают все спортивные и не только сми.
Отарчик, не завидуй молодым, никто не мешает тебе создать свое шоу.
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lightrip
Зачем обесценивает труд детей?
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nikolett
Ответ exshepardjack
Я это не смотрел, но бьюсь об заклод у Милохина наибольшее число просмотров на этом канале. Теряет хватку Отарыч
С Сашей Трусовой больше всех просмотров. Но и с Даней немало. Но с Сашей просто огромное количество.
И не Отару судить о Милохине. А тем более о Медведевой.
Он известное всем хамло и хайпожор. Никем не уважаемый никогда. Ничего серьёзного из себя никогда не представлял. Истеричка. Пошёл вон подальше от Фигурного катания.
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Ирина Петрова
Какая у нас интеллигенция, не успеваешь читать, не успеваешь восхищаться прочитанным. Неужели дядя за 50 не смог подобрать более культурный слог
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Аленка_76
Ответ Elena Bogach
По большому счету прав. Особенно насчёт милохина. А насчёт просмотров - это пустые дискуссии
У Жени в выпуске был не только Милохин.
Была Саша Трусова три дня назад и просмотров уже 400 тысяч!
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Белые Росы
Ответ RS919
Сам никто и звать никак 😏
Можно перефразировать известное выражение: и тут Отара понесло
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nikolett
Ответ Тёма Тёма
Нехорошо так о себе. Отарик владеет словом лучше 99% населения.
Чем он владеет? Словом? Ну ну. Слюнями то своими не может владеть. Постоянно брызжет ими на всех. Тьфу. Он реально всегда выезжал на кринжатине. Хайпожор. И никогда не было у него своих программ, которыми бы он мог похвастать.
Всерьёз его особо никогда и не воспринимали. Обычный скандалист и хамло. Пиарится на ком-то постоянно.
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Анатолий Антонов
Что здесь делает спортивная новость на нашем тиктокерском сайте?
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Tzaichiha
Ну а Кушанашвили можно подумать интеллигент. Или рыбак рыбака).
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татьяна макарова
Где он и где фа?
Скоро домашние животные спорт начнут комментировать...
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Аленка_76
Нам очень важно его мнение(нет)
Женя отлично берет интервью и не только у Милохина!
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tvo
Ответ Маргарита Михайловна
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Всем бы быть такими "неудачницами" как Евгения и Александра.
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SCHENN
Поймал себя на мысли, что Отар говорит вслух всё то, что у меня на уме)
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Ann13K
😅
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Слончик
Щас бангладеш объяснит Отарику, что Жэка - величайшая фимгуринстка, и еще обладает чистой масковской дикцией, поэтому никак не может быть шпаной, в отличие от Загитки, которая не та.
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RS919
Сам никто и звать никак 😏
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Raduga
А разве не шпана обманывает всех об инфаркте?
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Mary
Мда ну и высказался.
У Жени достаточно хорошо получается брать интервью и формат шоу достаточно интересный.
И с чего вдруг возникают претензии кого пригласили в качестве гостя, её шоу кого захотела того и позвала, или он огорчился что его не позвали
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Crestbook
Даже если бы интервью Медведевой были лютым отстоем, она все равно была бы на две головы выше подлых и беспринципных людей, подсаживающих молодежь на ставки поганой медиалигой
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Маргарита Михайловна
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татьяна макарова
Ответ Павел Мельников
Почему вдруг решили сравнить его с питомцами? Роднина, Тарасова и другие люди из мира ФА позволяют себе комментировать футбол. В мире футбола их никто не оскорбляет.
Ну они худо бедно к спорту 9отл как-то относятся, а он - чисто по трындеть.
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татьяна макарова
Ответ victoire
Когда Джигурда и Волочкова комментируют, вы не возражаете. Они то в ФК разбираются.
Почему решили, что не возражаю? Я возражаю.
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