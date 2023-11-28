Отар Кушанашвили: «Медведева не умеет брать интервью, не умеет выбирать гостей. Милохин – шпана мелкая. И Евгения, по сути, тоже шпана»

Отар Кушанашвили назвал Евгению Медведеву «шпаной».

Кушанашвили раскритиковал ютуб-шоу фигуристки «Бес комментариев».

В одном из недавних выпусков принимал участие тиктокер – бывший партнер Медведевой в шоу «Ледниковый период». В 2022 году Милохин покинул проект до его завершения и уехал из России.

« ведь тоже шпана. Ведь Медведева, по сути, если говорить громко и по гамбургскому (то есть, по моему, кутаисскому) счету, тоже шпана.

Она не умеет ничего из того, на что претендует. Она не умеет брать интервью. Более того, она не умеет выбирать гостей. Кто зовет Даню Милохина? Кому он сдался?!

Евгения Медведева – прославленная фигуристка, надо отдать ей должное. Она могла бы себе позволить совсем другой калибр.

Но она позвала того, кто сорвал проект на Первом канале, послал людей и своим самовлюбленным поведением поставил под вопрос существование целого проекта.

И она зовет его время спустя. А он там говорит: «А кто такой Михалков?»

Эта шпана ничего не знает и не хочет знать! Я ведь не большой поклонник Михалкова после фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». Теперешний Михалков не мой кумир.

Но не знать, кто такой Михалков, да еще и бравировать... А в конце Милохин заключил: «Извините, Михалков, что я не удовлетворяю ваши рамки». Шпана мелкая! Себя удовлетвори!» – сказал шоумен на своем ютуб-канале «Каково?!»

Милохин в интервью Медведевой о том, пошел бы еще раз в «Ледниковый период»: «Пошел бы, да. Куда именно? ## ###!»