Отар Кушанашвили о словах Родниной про «первенство ЖЭКа»: «Задолбала. Зачем оскорблять детей, обесценивать их труд?»

Теги Ирина Роднина Отар Кушанашвили Фигурное катание

Отар Кушанашвили заявил, что Ирина Роднина оскорбляет детей.

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что у нее нет интереса смотреть Гран-при России, где выступают только российские фигуристы, и назвала турнир «первенством ЖЭКа».

«Ирина Роднина назвала выезды наших фигуристов первенством ЖЭКа. Когда ты скопом, чохом, гуртом оскорбляешь людей...

Ведь появляются молодые девчонки-фигуристки, вот эти юные существа. Я не слежу пристально за фигурным катанием, но говорить Ирине Родниной, мол, я десятикратная чемпионка мира... Ну задолбала напоминаниями!

Первенство ЖЭКа... Оскорблять детей! Для них же эта поездка в Омск, где происходит слет лучших фигуристов России, все равно что мировое первенство.

Зачем обесценивать их труд?! Зачем так оскорблять?» – сказал шоумен на своем ютуб-канале «Каково?!»

Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»

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28 комментариев

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Тёма Тёма
Отар - лучший. Пора и в публичном поле ставить её на место.
+31
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Павел Мельников
Уроженец Кутаиси Отар владеет русским языком лучше, чем большинство россиян в публичном поле. Говорит ярче и качественнее, чем депутаты. Достаточно посмотреть два-три его интервью, впечатление от слога гарантировано.
+26
-5
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Вася Вася
Ключевой вопрос - кто лучше катается, в РФ или на чемпионате мира? Если в России, значит, именно ЧМ это первенство водокачки.
+13
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Юра Плисецкий
Ответ A K
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Не хотите смотреть? Не смотрите. Восхищаться вас никто не заставляет.
Но оскорблять старты тоже нельзя. Причем здесь Париж?
Это были российские этапы Гран-при.
Так и нужно называть.
+12
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Честный контроль
Если 10ти, 30 или будь она хоть 100 кратная чемпионка мира начинает оскорблять российских детей и нести в массы свой маразм - пора убирать ее из инфополя.
И я полностью согласен с Отаром - Роднина реально задолбала!
+9
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Каролина!
Ответ A K
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Нет, не приравнивается. Никто из тех, кто реально в теме и не приравнивает. Роднина, конечно, имеет право на такое мнение, но всё же, кажется, что оно некорректно. И я согласна с данным комментатором, что для многих фигуристов довольно почётно кататься на таких стартах. Даже при всех недостатках работы ФФКР, в данном случае в плане организации они делают, что могут.
+8
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МОН66
какая же Ирина стала убогая, просто смешно!
+7
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адекват
То что Роднина дискредитировала себя в глазах всех адекватных людей давно понятно. Своими былыми заслугами она машет словно майскими флагами. Бабуле давно уже пора на покой.
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Kot-kachok
С возрастом, к сожалению, люди меняются не в лучшую сторону.
Байден, Терешкова. Теперь Роднина...
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Аврал
Отарик решил напомнить о себе.) Явно хочет куда-то в денежные дела нырнуть.)
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Lennuci
Ответ A K
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А в чем он не прав? Раньше не то что юниоров, этапов КР по ТВ не показывали. Во всем мире чемпионаты страны при пустых трибунах в ангаре проходят и без трансляций (за исключением нескольких стран).
А дворец спорта в Омске даже взрослые спортсмены оценили, Казани-Самаре такой размах и не снился.
Юниорам тем паче праздник, особенно из регионов.
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Роман Волков
Это её высказывание задело до глубины души.
Да ещё и в такой манере.
У нас вся страна старается, что-то делает, Воюет, а она с высоты Госдумы и с высоты закрытых для нас турниров Абсолютно Всех унижает.😠
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CSKA_AC Milan
Сначала они кричат, что мы и без этих ЧМ и ОИ сами справимся и свои турниры проведём, а они пусть локти кусают без нас. А теперь оказывается это первенство ЖЭКа.
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AminO2
Да правильно всё сказал. Это все равно что, например, чемпионат СССР по шахматам назвать дворовым турниром) Его в те годы было выиграть не особо проще матча за мировую корону, такова была конкуренция и общий уровень вида спорта в стране.
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Сергей Лепехин
А уж как он задолбал
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КВАД
Новости ЖЭКа. Дворник-гастарбайтер из Грузии и из другого двора сказал, что пенсионерка из Гордумы задолбала его своими воспоминаниями.
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Vilnus
Наше фигурное катание настолько популярно у всех, что сюда потянулись с ценными мнениями Волочкова, Джигурда, Кушанашвили. Кто там ещё в очереди на поглаголить истину стоит?
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N-fox
Ну, предположим. Но он-то каким боком на спортивном сайте?
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Клирик
Видать сердце отпустило))
Отарик яркий товарищ был, здравствуйте на этом канале)
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justbored
"Скопом, чохом, гуртом" Выпендрёжник ))
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Максим 1986
депутатка
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Белые Росы
Ответ Lennuci
А в чем он не прав? Раньше не то что юниоров, этапов КР по ТВ не показывали. Во всем мире чемпионаты страны при пустых трибунах в ангаре проходят и без трансляций (за исключением нескольких стран). А дворец спорта в Омске даже взрослые спортсмены оценили, Казани-Самаре такой размах и не снился. Юниорам тем паче праздник, особенно из регионов.
Какой у юниоров праздник? Их соревнования смотрело пара десятков человек на трибунах. Вы прокаты смотрели вообще?
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КВАД
Ответ Роман Волков
Это её высказывание задело до глубины души. Да ещё и в такой манере. У нас вся страна старается, что-то делает, Воюет, а она с высоты Госдумы и с высоты закрытых для нас турниров Абсолютно Всех унижает.😠
В каком мире живёте?)) Вся страна у него старается, а уж про войну вообще лучше б не вспоминал.
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