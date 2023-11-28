Отар Кушанашвили о словах Родниной про «первенство ЖЭКа»: «Задолбала. Зачем оскорблять детей, обесценивать их труд?»
Отар Кушанашвили заявил, что Ирина Роднина оскорбляет детей.
Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что у нее нет интереса смотреть Гран-при России, где выступают только российские фигуристы, и назвала турнир «первенством ЖЭКа».
«Ирина Роднина назвала выезды наших фигуристов первенством ЖЭКа. Когда ты скопом, чохом, гуртом оскорбляешь людей...
Ведь появляются молодые девчонки-фигуристки, вот эти юные существа. Я не слежу пристально за фигурным катанием, но говорить Ирине Родниной, мол, я десятикратная чемпионка мира... Ну задолбала напоминаниями!
Первенство ЖЭКа... Оскорблять детей! Для них же эта поездка в Омск, где происходит слет лучших фигуристов России, все равно что мировое первенство.
Зачем обесценивать их труд?! Зачем так оскорблять?» – сказал шоумен на своем ютуб-канале «Каково?!»
Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»
Но оскорблять старты тоже нельзя. Причем здесь Париж?
Это были российские этапы Гран-при.
Так и нужно называть.
И я полностью согласен с Отаром - Роднина реально задолбала!
Байден, Терешкова. Теперь Роднина...
А дворец спорта в Омске даже взрослые спортсмены оценили, Казани-Самаре такой размах и не снился.
Юниорам тем паче праздник, особенно из регионов.
Да ещё и в такой манере.
У нас вся страна старается, что-то делает, Воюет, а она с высоты Госдумы и с высоты закрытых для нас турниров Абсолютно Всех унижает.😠
Отарик яркий товарищ был, здравствуйте на этом канале)