Отар Кушанашвили о словах Родниной про «первенство ЖЭКа»: «Задолбала. Зачем оскорблять детей, обесценивать их труд?»

Отар Кушанашвили заявил, что Ирина Роднина оскорбляет детей.

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что у нее нет интереса смотреть Гран-при России, где выступают только российские фигуристы, и назвала турнир «первенством ЖЭКа».

«Ирина Роднина назвала выезды наших фигуристов первенством ЖЭКа. Когда ты скопом, чохом, гуртом оскорбляешь людей...

Ведь появляются молодые девчонки-фигуристки, вот эти юные существа. Я не слежу пристально за фигурным катанием, но говорить Ирине Родниной, мол, я десятикратная чемпионка мира... Ну задолбала напоминаниями!

Первенство ЖЭКа... Оскорблять детей! Для них же эта поездка в Омск, где происходит слет лучших фигуристов России, все равно что мировое первенство.

Зачем обесценивать их труд?! Зачем так оскорблять?» – сказал шоумен на своем ютуб-канале «Каково?!»

Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»