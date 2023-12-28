«Кроме Кузнецова я видел в 2D только Сослана Гатагова». Эрик 2Drots о тренере

Эрик 2Drots рассказал, кого он видел тренером 2D, если бы ушел Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Тарасов: «Можешь назвать хотя бы одного тренера, которого ты видел на месте Викторовича, если бы он ушел?»

Эрик: «Единственный человек, которого я видел тренером 2Drots, до того, как он пришел в «Амкал», это Сослан Гатагов. Он мне нравится как человек, импонируют его тренировки, подход»

Дмитрий Тарасов: «Мне кажется, если Сос сейчас неудачно проведет сезон, то он больше не нужен будет в медиафутболе. Пришел в топовую команду, как он говорит везде.

А сейчас все пока неудачно идет. Я знаю, что у него были цели тренировать профессионально. Если сейчас что-то неудачно пойдет, ему надо уходить в профессиональный футбол», – сказал президент «Родины Медиа».