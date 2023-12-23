«Я почти одинакового роста с Сычем. Пропаганда 2Drots умеет делать игроков богами. Меня в «Амкале» не возвышали». Маменко о шутках про рост

Александр Маменко высказался о том, как шутили над его ростом.

«Меня не обижали шутки Федоса про кик из «Амкала». Подбешивал накопительный эффект. То же самое с «мелким».

Самое обидное – слышать это от Маврина или Карата. Сыч, сука, как я почти. Вот это все пропаганда 2Drots. Они умеют игроков делать богами. У них это круто получается.

Без зависти и неуважения к Димону, я к нему хорошо отношусь. Но 2Drots – ###### пропагандисты. Например, Герман меня на всех видосах подкалывал, шутил. Меня никогда не пытались возвышать», – рассказал экс-голкипер «Амкала».