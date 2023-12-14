«Не было таких погонял как Адидас, Турбо, Пальто, Зима. Что это за ванильный ###### для хипстеров?» Сибскана о сериале «Слово пацана»

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Андрей Сибскана высказался о сериале «Слово Пацана».

«Про «Слово пацана». Застал немного тех времен в Сибири: хорошо помню груды шприцов в подъездах, как резали, стреляли, выставляли хаты и прочую суету.

Но вот что-то не припомню, чтобы пацаны так няшно выглядели. Чисто модели на показе в сериале. Тогда на искуроченных ##### читалась вся суть бытия, а не желание сходить на маникюр сразу после дозы рафа на ванильном.

И не было таких погонял как Адидас, Турбо, Пальто, Зима. Что это за ванильный ###### для хипстеров? Были Пятка, Карлик, Гниль, Сиплый, Говян. Одного типа вообще четко помню что именовали Залупой. Из-за этих несоответствий, никак не могу вторую серию начать смотреть», – написал капитан «Амкала».

11 комментариев
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Зато у медиафутболëров такие кликухи, что блевать впору.
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Гниль? Говян? Эх, тяжело сибирским было бы на зоне ))). У нас пацан был с погонялом "Коммунист" ))). ,убили его , правда,где то в 97-м , когда квартиру грабил . Разные погоняла были. Но говнян и залупа... Это нечто
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Смешно))) судя по Говяну и Залупе друзья этого типа были не самыми уважаемыми людьми)))
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Дюша Метелкин сейчас не понял: как это не было клички Турбо?
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Ответ Алексей Петров
в 00х бригада прям на ура заходила, а это я хз что это
бригада "на ура заходила" только чертям,которые могли нанюхаться и своих пацанов избивать.
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Ответ serjic
Гниль? Говян? Эх, тяжело сибирским было бы на зоне ))). У нас пацан был с погонялом "Коммунист" ))). ,убили его , правда,где то в 97-м , когда квартиру грабил . Разные погоняла были. Но говнян и залупа... Это нечто
был Говян, стал Сибсканой.
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