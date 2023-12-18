«Канчельскис чрезвычайно крут. Но Лигу чемпионов он не выигрывал. Увы». Уткин – Гудаю, который думал, что экс-хавбек «МЮ» побеждал в ЛЧ

Теги Василий Уткин Андрей Канчельскис «Гудай» Денис Гудаев Эгриси 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин предложил Гудаю сделать фото с Дмитрием Аленичевым.

«Это Гудай говорит. Что тут скажешь? Андрей Канчельскис чрезвычайно крут. Но Лигу чемпионов он не выигрывал. Увы. Гудай, поищи Аленичева там!» – написал руководитель «Эгриси».

Ранее Гудай в интервью Sports.ru на Матче всех звезд Кубка России рассказал, что никогда не подходит за фото к звездам, кроме Андрея Канчельскиса, который выиграл Лигу чемпионов.

На самом деле Канчельскис не побеждал в Лиге чемпионов.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А к Владимиру Буту подойдёт за фото?
+1
0
+1
Ответ fussballer
А к Владимиру Буту подойдёт за фото?
для этого в Новороссийск придется ехать, а это накладно))
+1
0
+1
Ответ SuperStarrrr
для этого в Новороссийск придется ехать, а это накладно))
Это да)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий