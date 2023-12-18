«Канчельскис чрезвычайно крут. Но Лигу чемпионов он не выигрывал. Увы». Уткин – Гудаю, который думал, что экс-хавбек «МЮ» побеждал в ЛЧ
Василий Уткин предложил Гудаю сделать фото с Дмитрием Аленичевым.
«Это Гудай говорит. Что тут скажешь? Андрей Канчельскис чрезвычайно крут. Но Лигу чемпионов он не выигрывал. Увы. Гудай, поищи Аленичева там!» – написал руководитель «Эгриси».
Ранее Гудай в интервью Sports.ru на Матче всех звезд Кубка России рассказал, что никогда не подходит за фото к звездам, кроме Андрея Канчельскиса, который выиграл Лигу чемпионов.
На самом деле Канчельскис не побеждал в Лиге чемпионов.