Фомину подарили футболку «Эгриси». Даниил говорил, что следит за командой Уткина
Николай Дасаев и Игорь Струнин подарили Даниилу Фомину футболку «Эгриси».
Ранее хавбек «Динамо» заявлял, что следит за командой Василия Уткина.
– Честно, не особо слежу. Так, чтобы смотреть матчи – нет. А если выбрать одну команду, то я за «Эгриси» Василия Уткина переживаю.
– Почему именно за «Эгриси»?
– Не знаю. Симпатичен мне их подход. И в том числе из-за Василия Уткина, – рассказывал Фомин в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.
«Эгриси» в четвертом сезоне Winline Медиалиги завоевал бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место Fight Nights.
Даниил Фомин: «За Медиалигой особо не слежу, но если выбрать одну команду, я переживаю за «Эгриси»