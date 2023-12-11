Фомину подарили футболку «Эгриси». Даниил говорил, что следит за командой Уткина

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Эгриси Winline Медиалига Игорь Струнин Николай Дасаев Медиафутбол

Николай Дасаев и Игорь Струнин подарили Даниилу Фомину футболку «Эгриси».

Ранее хавбек «Динамо» заявлял, что следит за командой Василия Уткина.

– Честно, не особо слежу. Так, чтобы смотреть матчи – нет. А если выбрать одну команду, то я за «Эгриси» Василия Уткина переживаю.

– Почему именно за «Эгриси»?

– Не знаю. Симпатичен мне их подход. И в том числе из-за Василия Уткина, – рассказывал Фомин в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.

«Эгриси» в четвертом сезоне Winline Медиалиги завоевал бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место Fight Nights.

Даниил Фомин: «За Медиалигой особо не слежу, но если выбрать одну команду, я переживаю за «Эгриси»

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1 комментарий
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Размер явно XXXL, по ходу с Васи сняли)
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