«Нашей команде было бы полезно поучаствовать в таких турнирах». Осколков о Чисто Кубке

Альберт Осколков высказался по итогам Чисто Кубка.

«Я в курсе итогов турнира. «Десятка» подтвердила свой уровень. Я сразу говорил и в прошедшем чемпионате, что они среди претендентов на чемпионство. « » всегда были хорошей, крепкой командой. « » – не обсуждается. Эта тройка наравне с нашей командой является претендентами на чемпионство в следующем сезоне.

« » сейчас сложновато пока тягаться с такими командами. Но я думаю, они станут крепче. Такие турниры нужны, они интересные. Со своей стороны я считаю, что нашей команде было бы полезно поучаствовать в таких турнирах», – заявил тренер 2Drots.

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