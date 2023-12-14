«Нашей команде было бы полезно поучаствовать в таких турнирах». Осколков о Чисто Кубке

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Чисто Питер Альберт Осколков Чисто Кубок Медиафутбол

Альберт Осколков высказался по итогам Чисто Кубка.

«Я в курсе итогов турнира. «Десятка» подтвердила свой уровень. Я сразу говорил и в прошедшем чемпионате, что они среди претендентов на чемпионство. «Броуки» всегда были хорошей, крепкой командой. «Амкал» – не обсуждается. Эта тройка наравне с нашей командой является претендентами на чемпионство в следующем сезоне.

«Чисто Питеру» сейчас сложновато пока тягаться с такими командами. Но я думаю, они станут крепче. Такие турниры нужны, они интересные. Со своей стороны я считаю, что нашей команде было бы полезно поучаствовать в таких турнирах», – заявил тренер 2Drots.

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