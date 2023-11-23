Дмитрий Кузнецов: «Лиге похрен на меня. Меня и игроков 2Drots в сборной не будет! История завершена»
Дмитрий Кузнецов заявил, что не будет тренировать сборную Медиалиги.
«Есть люди, которые выигрывают два года подряд, не взирая ни на что. Очень интересно. То, что 2Drots нет в сборной, – правильное решение наших президентов. В ней должны быть только лучшие. Принимаю решение отказаться от участия в сборной. Удачи тренерскому штабу в сборной. А так как в победителях номинаций 2Drots нет – значит, все заслужено.
Говорят, что тренеры принимали участие в голосовании. Какие тренеры голосовали? Или мое мнение не учитывается? Или мое мнение никого не интересует? Значит, решили за меня все. Или я, может, не разбираюсь в футболе? О каком взаимоотношении с лигой может идти речь? Это не из-за того, что я не выиграл, я лишь хочу справедливости. У меня со всеми хорошие отношения в лиге.
Если ко мне обратятся за советом, всегда помогу, ведь мы делаем одно дело. А лиге, видимо, похрен на меня, если не спрашивают мое мнение. Мне неизвестно было про голосование тренеров – я не голосовал. На церемонии было сказано, что участие принимали тренеры и президенты. Почему я, как тренер команды, не принимал участие? Кто опрашивал тренеров?
Я хотел быть в сборной МФЛ, но теперь у меня отпали сомнения, нужен ли я там или нет. Пусть руководят лучшие тренеры. Это камень не в огород тренеров, а в того, кто это все придумал и начал. Даже если президенты договорятся о присутствии игроков 2D в сборной, я буду против этого! Будем работать по факту – не будет ни игроков, ни меня.
На данный момент, я и сборная МФЛ – завершенная история после шоу на церемонии. Я ничего не имею против тренеров медиалиги, у меня с ними хорошие отношения. По итогу премии МФЛ я понял, что тренировать сборную должен не я. Теперь я буду принимать решения, которые удобны будут мне», – заявил главный тренер 2Drots.
Напомним, что 2Drots ранее не отпустили игроков и тренеров в сборную Медиалиги. Никто из игроков 2D не вызван в команду на матч со сборной ФНЛ, который пройдет 1 декабря на «Анжи-Арене».
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