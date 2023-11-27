«Можно Кузю подписать, классный и медийный пацан. Не вижу логики в переходе Оленченко в «Амкал». Райзен о трансферах «Броуков»

Райзен рассказал, кого бы он подписал в «БроукБойз» в межсезонье.

– «Амкал» и 2Drots подписывают игроков из Медиалиги. Почему вы так не делаете? Или вы не тот бренд, куда пойдут игроки?

– Я уверен, что пойдут. У нас есть результаты. Но мне кажется, игроки [в МФЛ] не такого высокого уровня, чтобы за них бороться. Нет такого яркого типа. Может быть, Гаучо или Манна. Но им нет смысла куда-то переходить. Это не скачок вверх по уровню.

Хочется найти алмаз, который взорвет настолько, что его будут серьезные клубы подписывать.

– Хочешь найти футболиста уровня «Арсенала»?

– Да. Я, может, ######## (сумасшедший), но я верю, что в где-то в Бразилии сидит какой-то Антон Хуан Жомопель Артем. Мы его сюда привезем, он не будет бухать, жрать неправильную еду, тильтовать. Будет реальным футболистом.

– Почему бы не подписать игрока «Амкала»?

– Ну, Кузю можно было бы. Зачем-то на его позицию взяли Оленченко. Не вижу в этом логики. Кузя в полном порядке, а Оленченко явно взят не под замену. Он реально хороший футболист. Пацан классный и медийный, – сказал президент «БроукБойз».