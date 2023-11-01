Супергерои из «БроукБойз», Уткин в образе Обеликса и картонные игроки «Эгриси» – в списке номинантов на лучший перфоманс года

Winline Медиалига и Sports.ru опубликовали номинантов на звание Перфоманс года.

Следующая номинация – лучший перфоманс года в медиафутболе.

На приз претендуют: Сергей Дурасов, «БроукБойз», Василий Уткин, «Эгриси» и Чужой.

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе