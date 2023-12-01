Осипов о Крапе: «Он сказал, что уходит из 2Drots и принял решение ехать в сборную»

Николай Осипов высказался о решении Крапа приехать на матч сборной Медиалиги.

«Крап позвонил и сказал, что уходит из 2Drots и принял решение ехать в сборную. Попросил купить ему билеты.

Я это не афишировал, потому что – человек, который может и не долететь, что в принципе и произошло. Но я был уверен, что это его решение может поменяться после диалога с Женей и Некитом.

Крап сказал, что обязательно поговорит с ними вечером, но он уже принял решение. Те условия, которые у него в 2Drots, не позволяют ему нормально жить, как молодому парню, который хочет зарабатывать больше.

Он сказал, что компенсация в 2Drots в разы меньше, чем те деньги, которые он бы получил за матч в сборной. Я думаю, речь шла о 15-20 тысячах рублей компенсации, если бы он не приехал играть. Мы платим гораздо больше.

Я так понял, что он еще и в « » собрался. Я обрадовался сообщению, что он приедет играть за сборную. Даня – яркая звезда лиги.

Просить вернуть деньги за билет не буду. Матч организовывался совместно ФНЛ и Медиалигой, и бюджет был общий. Поэтому он умудрился еще и Первую лигу кинуть.

Репутационно он в первую очередь сам себя подставил. Это Крап. Мы ему многое прощаем. Он для меня спонтанный баламут», – заявил президент .

Ранее Крап заявил, что посетит матч сборных ФНЛ и Медиалиги, но позже отказался от поездки.