«Меня опять ставят перед фактом. В очередной раз «медийный» подход». Кузнецов отреагировал на новость о переходе Скоропупа в 2Drots

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига возможные трансферы «Скоропуп» Илья Скоропупов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов недоволен новость о том, что Скоропуп стал игроком 2Drots.

Ранее появилась информация, что Скоропуп присоединится к «дротам».

– Появилась информация, что Скоропуп переходит в 2Drots...

– Кто его подписал? Вы все знаете, а я нет. Меня опять ставят перед фактом, что у нас опять новый игрок. Как такое может быть? Мне ничего неизвестно.

Почему я не знаю? Хорошие сюрпризы у нас происходят в команде. В очередной раз «медийный» подход, – сказал главный тренер 2D.

21-летний полузащитник в составе «Титана» стал победителем четвертого сезона Winline Медиалиги. Также в МФЛ он играл за ФК «Матч ТВ» и Basement.

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