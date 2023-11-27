Хавбек «Титана» Скоропуп переходит в 2Drots («Влажный Футбол»)

Илья Скоропупов станет игроком 2Drots.

Об этом сообщил телеграм-канал «Влажный Футбол».

Сам игрок также прокомментировал свой переход.

«Вчера окончательно принял решение, отзвонился, озвучил. Вроде бы все отнеслись с пониманием. Хотел бы еще раз сказать огромное спасибо.

Безумно приятно, когда твой труд видят и оценивают», – написал Скоропуп.

21-летний полузащитник в составе « » стал победителем четвертого сезона . Также в МФЛ он играл за ФК «Матч ТВ» и Basement.