Хавбек «Титана» Скоропуп переходит в 2Drots («Влажный Футбол»)

Теги 2Drots Winline Медиалига возможные трансферы «Скоропуп» Илья Скоропупов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Илья Скоропупов станет игроком 2Drots.

Об этом сообщил телеграм-канал «Влажный Футбол».

Сам игрок также прокомментировал свой переход.

«Вчера окончательно принял решение, отзвонился, озвучил. Вроде бы все отнеслись с пониманием. Хотел бы еще раз сказать огромное спасибо.

Безумно приятно, когда твой труд видят и оценивают», – написал Скоропуп.

21-летний полузащитник в составе «Титана» стал победителем четвертого сезона Winline Медиалиги. Также в МФЛ он играл за ФК «Матч ТВ» и Basement.

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