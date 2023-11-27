Хавбек «Титана» Скоропуп переходит в 2Drots («Влажный Футбол»)
Илья Скоропупов станет игроком 2Drots.
Об этом сообщил телеграм-канал «Влажный Футбол».
Сам игрок также прокомментировал свой переход.
«Вчера окончательно принял решение, отзвонился, озвучил. Вроде бы все отнеслись с пониманием. Хотел бы еще раз сказать огромное спасибо.
Безумно приятно, когда твой труд видят и оценивают», – написал Скоропуп.
21-летний полузащитник в составе «Титана» стал победителем четвертого сезона Winline Медиалиги. Также в МФЛ он играл за ФК «Матч ТВ» и Basement.
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