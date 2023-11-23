«Порядка 20 млн рублей мы потратили». Осипов об организации Winline Media Football Awards

Президент Winline Media Football League поделился деталями организации премии.

– Как проходила организация премии?

– В эту историю большой вклад внесли наши партнеры – и VK Видео. Все понимают, что эта церемония – имиджевая история, нежели бизнес проект. Локаций было не так много. Но эта показалась максимально симпатичной. И, я думаю, что церемония получилась красивой. Мы от года в год делаем ее лучше. Вся организация, во многом, на плечах наших партнеров. Потому что, я скажу честно, был занят и сборной ФНЛ, и подведением итогов сезона.

– Сколько стоило организовать премию?

Достаточно много. Это больше история про то, чтобы коммьюнити росло дальше, чтобы существовал свой ежегодный корпоративчик. Эта история больше про расходы нежели доходы. На эту церемонию мы потратили порядка 20 миллионов. Она была дороже, чем в прошлом году, в три раза.

– Как удалось уговорить Манну выступить?

– Манна – человек, который развивается не только футбольно, но и творчески. Футбольно он один из лучших в лиге. Нам повезло, что он поет. И предложение о том, чтобы стал одним из хедлайнеров этой церемонии, он воспринял с удовольствием и очень быстро согласился, – рассказал президент Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Екатериной Бурделовой.

Итоги Winline Media Football Awards. Игроком года стал Маврин, призовое место есть у Уткина и Sports.ru

