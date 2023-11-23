«Думал, две наградки мы возьмем, но результат меня поразил. Дмитрий Егоров высказался о Winline Media Football Awards

Дмитрий Егоров высказался после церемонии награждения Media Football Awards.

«Выиграли 6 номинаций? Значит, президенты подкачали, потому что мы не взяли титул. Видимо, тогда самые слабые президенты у нас, потому что лучшие игроки и тренер в «Броуках», значит мы с Райзеном – слабаки.

Думаю, пора задуматься о смене президентов. Может быть самоуправление какое-то ввести, а нам уйти из медиафутбола. Я даже представить не мог, что столько мы наград получим. Я, конечно, думал, что как-то премии будут распределены так, что две наградки мы возьмем, но результат меня поразил.

Лучший игрок года на мой взгляд – Слон», – рассказал президент «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru Екатериной Бурделовой.

Итоги Winline Media Football Awards. Игроком года стал Маврин, призовое место есть у Уткина и Sports.ru

