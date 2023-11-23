«Думал, две наградки мы возьмем, но результат меня поразил. Дмитрий Егоров высказался о Winline Media Football Awards

Теги Sports.ru Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Winline Media Football Awards Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался после церемонии награждения Media Football Awards.

«Выиграли 6 номинаций? Значит, президенты подкачали, потому что мы не взяли титул. Видимо, тогда самые слабые президенты у нас, потому что лучшие игроки и тренер в «Броуках», значит мы с Райзеном – слабаки.

Думаю, пора задуматься о смене президентов. Может быть самоуправление какое-то ввести, а нам уйти из медиафутбола. Я даже представить не мог, что столько мы наград получим. Я, конечно, думал, что как-то премии будут распределены так, что две наградки мы возьмем, но результат меня поразил.

Лучший игрок года на мой взгляд – Слон», – рассказал президент «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru Екатериной Бурделовой.

Итоги Winline Media Football Awards. Игроком года стал Маврин, призовое место есть у Уткина и Sports.ru
 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил
В AVN Awards вам надо награды вручать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий