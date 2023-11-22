«Вы чо, ############? Что происходит на награждении 🤡?» Некит о признании Давыдова защитником года
Некит возмутился решением признать Илью Давыдова лучшим защитником года.
Игрок «БроукБойз» опередил Салю из 2Drots, Руслана Имаева из «Амкала» и других соперников.
«Вы чо, ############? Что происходит на награждении 🤡?» – написал президент 2Drots в своем телеграм-канале.
«Пацаны, так голосовали капитаны и тренеры клубов. Они за 2D не болеют, сорри. Для них все равны», – ответил Никите президент «Броуков» Дмитрий Егоров.
«Боже… Дело в объективности. Если вы специально не голосуете за 2Drots – это показатель вашей слабости и зависти», – добавил Некит.
Чуть позже он репостнул сообщение Гудая, который процитировал Балу: «0 титулов – 2 награды! Гудай, Саля – 4 титула и 0 наград»
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