«Вы чо, ############? Что происходит на награждении 🤡?» Некит о признании Давыдова защитником года

Теги «Гудай» Денис Гудаев Руслан Имаев Амкал брань Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Некит 2Drots «Саля» Илья Сальников Илья Давыдов «Бала» Александр Балашов Winline Media Football Awards Медиафутбол

Некит возмутился решением признать Илью Давыдова лучшим защитником года.

Игрок «БроукБойз» опередил Салю из 2Drots, Руслана Имаева из «Амкала» и других соперников.

«Вы чо, ############? Что происходит на награждении 🤡?» – написал президент 2Drots в своем телеграм-канале.

«Пацаны, так голосовали капитаны и тренеры клубов. Они за 2D не болеют, сорри. Для них все равны», – ответил Никите президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

«Боже… Дело в объективности. Если вы специально не голосуете за 2Drots – это показатель вашей слабости и зависти», – добавил Некит.

Чуть позже он репостнул сообщение Гудая, который процитировал Балу: «0 титулов – 2 награды! Гудай, Саля – 4 титула и 0 наград»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Goro Prince
Хватит постить этих чертей!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
кто, что... какие то погоняла вместо имен фамилий... хоспаде кому это интересно на полном серьезе?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Ловков
Ответ Goro Prince
Хватит постить этих чертей!
Вы зашли в раздел, потом зашли в конкретную новость чтобы это написать? В разделе Футбол ее нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий