Давыдов признан лучшим защитником года в медиафутболе

Теги Руслан Имаев Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз «Саля» Илья Сальников Илья Давыдов Winline Media Football Awards Медиафутбол

Илья Давыдов признан защитником года по версии Winline Media Football Awards.

Защитник «БроукБойз» набрал 31 балл в голосовании.

Вторым стал Саля из 2Drots, набравший 17,5 балла. Третий – защитник «Амкала» Руслан Имаев – 7 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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