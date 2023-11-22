Давыдов признан лучшим защитником года в медиафутболе

Илья Давыдов признан защитником года по версии Winline Media Football Awards.

Защитник « » набрал 31 балл в голосовании.

Вторым стал из 2Drots, набравший 17,5 балла. Третий – защитник « » – 7 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград .

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.