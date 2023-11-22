Давыдов признан лучшим защитником года в медиафутболе
Илья Давыдов признан защитником года по версии Winline Media Football Awards.
Защитник «БроукБойз» набрал 31 балл в голосовании.
Вторым стал Саля из 2Drots, набравший 17,5 балла. Третий – защитник «Амкала» Руслан Имаев – 7 баллов.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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