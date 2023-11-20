«Никакого отношения ЦСКА к этой команде не имеет». Брейдо о создании «ЦСКА Медиа»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Кирилл Брейдо Winline Медиалига Медиафутбол

Кирилл Брейдо отреагировал на новость о создании медиафутбольной команды ЦСКА.

Сегодня стало известно об основании команды «ЦСКА Медиа». Клуб заявлял, что получил одобрение у руководства ЦСКА. 

«Так как многие пишут о создании медиакоманды ЦСКА, то считаем необходимым сообщить следующее:

Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более.

Возможно, речь идет о спортобществе ЦСКА (отдельной структуре, не относящейся к футбольному ЦСКА), так как используется именно их эмблема, но в этом нам тоже только предстоит разобраться», – написал директор ЦСКА по коммуникациям.

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