«Когда Личка уйдет, этот же одуван, который будет не нужен в профессиональном футболе, еще будет проситься в медиатренеры». Егоров ответил Ойеволе

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Адесойе Ойеволе Марцел Личка Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров ответил на слова Адесойе Ойеволе о медиафутболе.

Ранее помощник главного тренера «Динамо» заявил, что не понимает, как на медиафутбол приходят зрители: «Для меня дворовый поинтереснее».

«Спасибо этому одувану за мотивированный «Оренбург». Помогли провести отличную реформу (после поражения от «Оренбурга» (0:9) в «БроукБойз» произошла перестройка – Sports.ru).

Кстати, когда Личка уйдет, этот же одуван, который не будет нужен в профессиональном футболе, еще будет проситься в медиатренеры.

Человек, который открыто говорит о неуважении и пренебрежении, заслуживает точно такого же отношения», – сказал президент «Броуков».

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8 комментариев

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Faroe
А кто такой Егоров???….еще похлеще одуван!!!
+34
0
+34
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mootoo
Кто вообще эти бровки?
За пределами МКАДа их кто-то знает?
+17
0
+17
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Ебздрогыч
После 9:0 Ойеволе может еще жестче высказываться
+11
-1
+10
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Илья Сутурин
когда ты уйдешь, вообще никто не заметит
+9
0
+9
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Andrey Yaroslavtsev
Всё норм у Динамо.
+5
0
+5
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Максим Столбов
Развелось тут Егоровых
+3
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Kit244098
Рискует говорун. Ойеволе мужик характерный. Может и морду начистить при личной встрече)) Зы. Этот Егоров - чистый дурак. Живет в придуманном мире. Думает, что он - супер-герой))
+2
0
+2
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ASH11
А в лицо он рискнул ему это сказать? Сомневаюсь.
+1
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