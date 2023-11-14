«Когда Личка уйдет, этот же одуван, который будет не нужен в профессиональном футболе, еще будет проситься в медиатренеры». Егоров ответил Ойеволе

Дмитрий Егоров ответил на слова Адесойе Ойеволе о медиафутболе.

Ранее помощник главного тренера «Динамо» заявил, что не понимает, как на медиафутбол приходят зрители: «Для меня дворовый поинтереснее».

«Спасибо этому одувану за мотивированный «Оренбург». Помогли провести отличную реформу (после поражения от «Оренбурга» (0:9) в «БроукБойз» произошла перестройка – Sports.ru).

Кстати, когда Личка уйдет, этот же одуван, который не будет нужен в профессиональном футболе, еще будет проситься в медиатренеры.

Человек, который открыто говорит о неуважении и пренебрежении, заслуживает точно такого же отношения», – сказал президент «Броуков».