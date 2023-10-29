Прокоп о возможном переходе в «Торпедо»: «Зимой, когда начнутся сборы, я думаю, мы вернемся к этому»

Теги возможные трансферы Первая лига Торпедо Амкал Winline Медиалига Прокоп возможные трансферы Медиафутбол

Хавбек «Амкала» Прокоп может продолжить карьеру в «Торпедо».

– Кто тебя звал год назад в проф. футбол, когда ты ушел из «Ботева»?

– «Торпедо».

– Почему не поехал?

– Я не знаю. На тот момент отказался. Мы сейчас общаемся. Я не знаю, как это будет обустроено.

– Они тебя рассматривают как футболиста, или как медийную историю?

– Честно, это может быть абсолютно взаимовыгодно. Даже если они будут пользоваться так, они дадут мне подготовку, они дадут мне шанс в проф. футболе.

– Ты с ними до сих пор на связи, они ждут твоего решения?

– Да.

– Когда ты определишься?

– Я не знаю, пока не держу в голове это. Зимой, когда начнутся сборы, я думаю, мы вернемся к этому, – рассказал Прокоп.

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1 комментарий

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Михаил Лубянский
Ну если Торпедо окончательно отказывается от борьбы за ПЛ, то почему бы и нет
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-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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