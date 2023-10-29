Прокоп о возможном переходе в «Торпедо»: «Зимой, когда начнутся сборы, я думаю, мы вернемся к этому»
Хавбек «Амкала» Прокоп может продолжить карьеру в «Торпедо».
– Кто тебя звал год назад в проф. футбол, когда ты ушел из «Ботева»?
– «Торпедо».
– Почему не поехал?
– Я не знаю. На тот момент отказался. Мы сейчас общаемся. Я не знаю, как это будет обустроено.
– Они тебя рассматривают как футболиста, или как медийную историю?
– Честно, это может быть абсолютно взаимовыгодно. Даже если они будут пользоваться так, они дадут мне подготовку, они дадут мне шанс в проф. футболе.
– Ты с ними до сих пор на связи, они ждут твоего решения?
– Да.
– Когда ты определишься?
– Я не знаю, пока не держу в голове это. Зимой, когда начнутся сборы, я думаю, мы вернемся к этому, – рассказал Прокоп.
1 комментарий