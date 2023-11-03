Осипов, Кортава, Мусагалиев и Некит 2Drots – номинированы на премию Персона года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Sports.ru представили номинантов на приз Персона года.

На приз претендуют: Николай Осипов, Дмитрий Кортава (оба – сотрудники Медиалиги), Федос («Амкал»), Некит 2Drots (2Drots), Дмитрий Егоров («БроукБойз»), Азамат Мусагалиев (ФК «10»), Отар Кушанашвили («Родина Медиа»).

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за персону года в медиафутболе

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