Буллит Шаюнова, аут Алишера и «Файт, Камон» от Алана Гатагова – в списке номинантов на лучший момент года

Теги рейтинги Sports.ru Алан Гатагов Сергей Шаюнов Эгриси Александр Шепляков 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Алишер Рахимов ЛФК «Титан» Winline Media Football Awards Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru опубликовали номинантов на звание Момент года.

Следующая номинация – момент года в медиафутболе.

На приз претендуют: буллит Сергея Шаюнова, вылет 2Drots от «Эгриси», фраза Алана Гатагова, серия буллиталити «Родина Медиа» – «Титан», последние минуты финала Winline МФЛ-4.

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Момент года

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