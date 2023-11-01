Буллит Шаюнова, аут Алишера и «Файт, Камон» от Алана Гатагова – в списке номинантов на лучший момент года
Winline Медиалига и Sports.ru опубликовали номинантов на звание Момент года.
Следующая номинация – момент года в медиафутболе.
На приз претендуют: буллит Сергея Шаюнова, вылет 2Drots от «Эгриси», фраза Алана Гатагова, серия буллиталити «Родина Медиа» – «Титан», последние минуты финала Winline МФЛ-4.
Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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